Acinque premiata per il bilancio di sostenibilità

COMO (ITALPRESS) – Acinque sugli scudi per la sostenibilità. Il Gruppo è stato premiato nell’ambito della Festa delle Imprese, l’appuntamento con cui il quotidiano La Provincia di Como fa sistema con le realtà imprenditoriali e le eccellenze del territorio. Il premio è stato consegnato da Veronica Squinzi, amministratrice delegata del gruppo Mapei, 4,4 miliardi di fatturato, nelle mani dell’amministratore delegato Stefano Cetti e di Valentina Minetti, responsabile Sostenibilità. Il riconoscimento è frutto di un’analisi indipendente sui bilanci delle aziende della provincia lariana, svolta da una commissione presieduta dal professor Angelo Palma e composta dai soci Kpmg di Como: Stefano Castoldi e Leo Morabito.

“La sostenibilità non è un enunciato di principio – sottolinea Cetti – ma viene declinata a tutto campo: dalla sostenibilità ambientale alla sostenibilità legata al territorio all’insegna della responsabilità sociale d’impresa. È sostenuta da due concetti, che sono alla base del nostro nuovo Piano Industriale: la transizione energetica e l’economia circolare. Non sono concetti astratti: ogni azienda, ogni ufficio del nostro gruppo li declina e li pratica nell’attività quotidiana”.

Soddisfazione per il premio ricevuto. “Si tratta di un riconoscimento che condivido con tutte le professionalità dell’azienda: tutti i giorni le nostre persone mettono in campo dedizione, impegno, competenza per sviluppare le strategie, erogare servizi, assicurare prestazioni, progettare attività, cogliere attività di crescita e sviluppo del territorio”.

