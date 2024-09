PALERMO (ITALPRESS) – La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta, questo pomeriggio, per un incidente stradale autonomo sulla SS114, alias via XXI Aprile s/n, sul territorio del Comune di Acicastello (CT). Una donna, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo sul ciclio della strada e rimanendo in bilico tra il margine della strada ed il terreno sottostante. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e la stessa autovettura, che era alimentata a gas. La donna, che stando ai sanitari ha riportato ferite lievi, era già stata estratta dall’abitacolo e trasportata in ospedale. Sul posto presenti anche militari del locale Comando dell”Arma dei Carabinieri.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Catania