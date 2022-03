ROMA (ITALPRESS) – Aci presenta “Ready2Go”, il simulatore didattico di guida cuore dell’insegnamento nelle oltre 200 autoscuole del network. Software, hardware e design completamente ridisegnati, per un simulatore – unico nel suo genere e primo in Italia – che fissa nuovi standard di eccellenza nella formazione alla guida, consentendo agli allievi di vivere un’esperienza che non è mai stata così realistica. Grazie alla realtà virtuale, infatti, l’allievo non si trova più semplicemente davanti a uno schermo ma, indossando il visore VR, vive la sensazione di trovarsi all’interno dell’abitacolo dell’auto, per affrontare le diverse situazioni che gli si presenteranno, guidando su strada, ogni giorno. Tra i diversi scenari riprodotti dal nuovo simulatore, quello urbano – in versione diurna e notturna – e quello autostradale, nonchè le diverse aree pratiche del Centro di Guida Sicura Aci-Sara di Vallelunga. Già previste, inoltre, le implementazioni relative all’evoluzione delle tecnologie di volta in volta adottate dalle auto di nuova generazione.

Questo innovativo strumento didattico ha subito una razionalizzazione strutturale di rilievo per consentirne una gestione migliore e più efficace. Il computer, cuore della versione precedente, è stato sostituito da uno smartphone, mentre lo schermo ha lasciato il passo a un più moderno visore VR. Restano la pedaliera e il volante, mentre la connettività è affidata al wifi. La grafica è dieci volte superiore al precedente, mentre l’istruttore può seguire l’allievo utilizzando, semplicemente, un tablet.

(ITALPRESS).

