TORINO (ITALPRESS) – Achille Lauro, in gara per San Marino all’Eurovision Song Contest, non si è qualificato per la finale. L’artista con la sua interpretazione del brano “Stripper” aveva infiammato il pubblico. La seconda semifinale della kermesse, con 18 nazioni in gara, ha preso il via con l’esibizione della Finlandia; a seguire Israele, Serbia, Azerbaijan, Georgia, Malta, Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca in chiusura. Mika e Laura Pausini hanno dato vita a un duetto in supporto della pace in Ucraina sulle note di “Fragile” di Sting e “People have the power” di Patti Smith. Ospite della serata Il Volo, interprete di “Grande amore» con Gianluca Ginoble, positivo al Covid, che si è materializzato alle spalle dei due compagni sul palco grazie ai maxischermi.

-foto ufficio stampa Laura Pausini-

(ITALPRESS).

