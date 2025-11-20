Accordo tra Confagricoltura e Costa d’Oro per valorizzare l’olio Evo 100% italiano

ROMA (ITALPRESS) – Parte da Puglia e Calabria l’accordo tra Costa d’Oro e Confagricoltura che valorizza l’olio extravergine italiano al 100% di qualità. L’intesa è stata firmata a Palazzo della Valle, a Roma, dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e dal Ceo di Costa d’Oro, Pascal Pinson. L’accordo prevede la compravendita di olio extravergine di oliva 100% italiano da parte di Costa d’Oro e il sostegno, da parte di Confagricoltura, alle iniziative divulgative della Planet O-live Academy. L’obiettivo è la promozione della filiera nazionale dell’olio extravergine di oliva, attraverso iniziative congiunte volte ad aumentare la commercializzazione di prodotto 100% italiano, garantendo condizioni vantaggiose per tutti gli attori coinvolti.

“Come evidenziato nel Report ESG 2024 – afferma Pinson – lo sviluppo della filiera olivicola italiana rappresenta uno dei pillar più importanti del piano di sostenibilità Planet O-live: lo scorso anno le nostre vendite di olio 100% italiano sono cresciute del 43,7% rispondendo bene anche all’aumento di prezzo riconosciuto al prodotto nazionale”. “Siamo orgogliosi, siglando l’accordo con Confagricoltura, di dare un sostegno concreto agli olivicoltori italiani garantendo volumi e prezzi equi. Abbiamo già raggiunto olivicoltori che gestiscono oltre 700.000 alberi e puntiamo ad arrivare a 1 milione entro il 2030”, ha aggiunto.

“Confagricoltura è attivamente impegnata nel processo di valorizzazione dell’olio extravergine di oliva, simbolo della dieta mediterranea e del Made in Italy a tavola – afferma Giansanti -. L’accordo riconosce e valorizza in modo concreto l’eccellenza degli oli di oliva italiani di qualità e sostiene, attraverso una premialità dedicata, l’impegno dei produttori che investono in pratiche agricole sempre più sostenibili. Siamo fiduciosi che questo percorso possa presto ampliarsi anche ad altre regioni dalla forte tradizione olivicola. Questa iniziativa è un ulteriore passo avanti, insieme a uno dei principali player del settore, per garantire un giusto reddito agli agricoltori che lavorano duramente per garantire l’eccellenza qualitativa dell’olio italiano, nonostante le avversità climatiche e fitopatie”.

– foto ufficio stampa Confagricoltura –

(ITALPRESS).