ROMA (ITALPRESS) – Sara Assicurazioni e L’Aci fanno squadra con il gruppo automobilistico italiano DR Automobiles, avviando una partnership strategica quinquennale nel settore della mobilità in Italia, tesa a offrire soluzioni e servizi con un approccio integrato, per offrire le migliori condizioni d’uso per il cliente. La sottoscrizione della partnership, che sarà perfezionata entro l’anno, è finalizzata a una collaborazione che consentirà di riconoscere, su tutti i nuovi veicoli del gruppo DR Automobiles venduti tramite la rete dei concessionari di marca, un pacchetto esclusivo che unirà a una estesa copertura assicurativa fornita da Sara Assicurazioni il valore dell’associazionismo di Aci attraverso il riconoscimento della tessera del Club a ogni nuovo intestatario e l’accensione di tutti i servizi a questa connessi, partendo da quello dell’assistenza stradale. DR diventerà poi protagonista degli eventi del motorsport di Aci e farà sistema con tutte le società appartenenti al Gruppo massimizzando visibilità e posizionamento d’immagine. “Per Aci quella con DR Automobiles è una partnership strategica, che si rafforza e si amplia. Un’ulteriore occasione per lo sviluppo di progetti e sinergie che creano soluzioni su misura per gli automobilisti italiani, con lo spirito consueto di mettere a sistema ogni soggetto del settore automotive nel Paese, creando valore alla mobilità di tutti”, ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci.

“Questa collaborazione si inserisce nella strategia di innovazione del nostro modello di offerta, integrando soluzioni assicurative sempre nuove e servizi a valore aggiunto che possano accompagnare i clienti nell’evoluzione delle proprie esigenze”, ha dichiarato Alberto Tosti, direttore generale di Sara Assicurazioni. “La scelta di DR Automobiles è un tassello strategico di questo percorso, reso possibile dalla presenza di valori condivisi come l’italianità, l’attitudine al progresso e lo spirito imprenditoriale”, ha aggiunto. “Da sempre Aci e Sara Assicurazioni sono al fianco degli automobilisti italiani. Per noi, che teniamo molto al valore dell’italianità, questa partnership, di cui siamo molto orgogliosi, è l’evoluzione naturale di un percorso di crescita. Il nostro obbiettivo è quello di ampliare sempre di più l’offerta commerciale non solo da punto di vista del prodotto ma anche dei servizi legati alla mobilità. In tale ottica la collaborazione con ACI-Sara ci consentirà di offrire al cliente finale un innovativo servizio integrato legato all’acquisto della propria automobile”, ha dichiarato Massimo Di Risio, presidente di DR Automobiles Groupe.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Dr Automobiles-

