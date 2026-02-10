Accordo Quadro tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e lo Stato Maggiore della Difesa per formazione e addestramento

ROMA (ITALPRESS) – Sottoscritto l’Accordo Quadro tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e lo Stato Maggiore della Difesa, finalizzato a rafforzare la collaborazione inter-istituzionale con particolare attenzione alla pianificazione, definizione e realizzazione di attività congiunte nei settori della formazione – soprattutto linguistica – e dell’addestramento, a sostegno dei rispettivi fini istituzionali.

L’Accordo, firmato dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, Prefetto Carmine Belfiore e dal Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. S.A. Luigi Del Bene si inserisce nel percorso avviato dall’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, orientato al perfezionamento nelle lingue straniere del personale della Polizia di Stato. In tale contesto, è stata definita una collaborazione bilaterale e modulare, in grado di rispondere con efficacia alle esigenze più immediate anche tramite il supporto delle scuole di lingue delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, favorendo al contempo un progressivo allineamento organizzativo e metodologico-didattico.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, le due Amministrazioni confermano la volontà di rafforzare sinergie e interoperabilità, promuovendo percorsi formativi sempre più aderenti alle esigenze operative e orientati allo sviluppo delle competenze del personale del comparto difesa e sicurezza.

– foto Viminale –

