TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nissan e Honda hanno raggiunto un accordo che prevede ricerche congiunte sulle tecnologie fondamentali per le piattaforme Software-Defined Vehicle (SDV) di prossima generazione. L’accordo siglato amplia il memorandum d’intesa (Memorandum Of Understanding -MOU) firmato il 15 marzo, relativo all’avvio di discussioni su una partnership strategica per affrontare le sfide nei settori dell’intelligenza e dell’elettrificazione dei veicoli. Nissan e Honda s’impegnano ad accelerare ulteriormente l’impegno per realizzare una società a zero emissioni dall’impronta carbonica e senza incidenti stradali. Entrambe le aziende promuovono attività di ricerca e di sviluppo per favorire la diffusione e l’evoluzione dei veicoli elettrici e in particolare degli SDV. Le due aziende ritengono, inoltre, che il settore dei software per guida autonoma, connettività e intelligenza artificiale, determinanti per il valore dei veicoli e per la loro competitività, sia in rapida evoluzione e che sia possibile ottenere sinergie condividendo risorse tecnologiche e umane. Il nuovo accordo fra le parti mira ad approfondire la partnership strategica per definire nuove aree di cooperazione più specifiche e accelerare la realizzazione dei progetti comuni.

In futuro, Nissan e Honda continueranno a valutare opportunità per nuove e ulteriori sinergie e per renderle operative in tempi brevi. Piattaforma SDV di nuova generazione. La piattaforma SDV di nuova generazione è l’elemento fondamentale per il futuro della mobilità intelligente e le due aziende hanno definito l’accordo e avviato una ricerca congiunta sulle tecnologie fondamentali alla sua realizzazione. Nissan e Honda intendono completare la ricerca di base in circa un anno e, a seconda dei risultati, valutare la possibilità di sviluppare la produzione di serie. Principali aree di cooperazione del memorandum d’intesa che approfondiscono il partenariato strategico.

Le batterie sono componenti fondamentali dei veicoli elettrici e le due aziende esamineranno l’ambito della cooperazione in una prospettiva a breve e a medio-lungo termine. Ciò include la condivisione di informazioni tecniche e la fornitura reciproca. L’unione delle tecnologie e degli asset delle due aziende consentirà di offrire un’ampia gamma di opzioni per le batterie, dai modelli ad alto rendimento a quelli a basso costo, nonchè di fare efficienza grazie alla diversificazione degli investimenti e alla copertura dei rischi, e di ottenere il vantaggio delle economie di scala. Le due aziende hanno raggiunto un accordo di base per uniformare le specifiche dei moduli delle batterie, con l’obiettivo di renderle utilizzabili sui veicoli dei due produttori. Nissan e Honda valuteranno la fornitura a Nissan Nord America di batterie agli ioni di litio prodotte da L-H Battery Company, Inc. una joint venture tra Honda e LG Energy Solution dopo il 2028.

Le due aziende hanno raggiunto un accordo di base per uniformare le specifiche dei rispettivi sistemi di trazione per auto elettriche (e-Axles), nel medio-lungo termine, da utilizzare negli EV di prossima generazione di entrambe le aziende. Il primo passo concordato è la condivisione di motori e inverter, il cuore dell’e-Axle. Per i modelli venduti a livello globale, Nissan e Honda prenderanno in considerazione la possibilità di integrarli in una prospettiva a breve e a medio-lungo termine. Nissan e Honda hanno anche raggiunto un accordo di base sui modelli e sulle regioni che ciascuna azienda dovrà integrare, e hanno anche concordato le linee guida di un sistema di revisione dei prodotti che sarà gestito congiuntamente da entrambe le aziende. ICE ed elettrici vengono considerati come veicoli deputati all’integrazione reciproca.

Le due società hanno inoltre concordato di valutare la possibilità di una cooperazione nei settori dei servizi energetici e della circolazione delle risorse in Giappone, tra cui la ricarica, le apparecchiature energetiche, i servizi energetici che utilizzano le batterie e i servizi di ricarica.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

