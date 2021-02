Lufthansa e airBaltic stanno avviando una cooperazione in codeshare che aprirà nuove opportunità di viaggio senza interruzioni. A partire dal 28 marzo, Lufthansa inserirà i propri codici di marketing sulle rotte operate da airBaltic tra Monaco e Riga, in Lettonia, oltre a Monaco e Vilnius, in Lituania. I clienti airBaltic potranno beneficiare di un comodo accesso alla rete mondiale di Lufthansa.

Allo stesso tempo, i passeggeri Lufthansa avranno maggiori possibilità di viaggiare da Monaco ai paesi baltici.

Martin Gauss, Presidente e CEO di airBaltic, ha dichiarato: “Lufthansa è un forte fornitore di collegamenti globali e siamo lieti di rafforzare la nostra partnership e i legami aerei tra i paesi baltici, la Germania e oltre. Dal momento che la Germania è uno dei mercati chiave di airBaltic, non vediamo l’ora di dare il via a questa partnership e di offrire migliori opportunità di viaggio ai passeggeri di tutto il mondo”.

Heiko Heidusch, Head of Airline Partnerships Lufthansa Group afferma: “Siamo lieti di iniziare questa nuova collaborazione con airBaltic e di rafforzare ulteriormente la nostra rete nei paesi baltici, un mercato forte sia per i clienti d’affari che per i turisti. In airBaltic abbiamo trovato un partner molto affidabile e insieme possiamo offrire maggiori possibilità di viaggiare nei paesi baltici via Monaco”. AirBaltic effettua tutti i suoi voli con i jet Airbus A220-300 più moderni ed ecologici, offrendo biglietti convenienti e flessibili in Economy Class e un servizio completo in Business Class.

Attualmente airBaltic effettua voli diretti da Riga, Tallinn e Vilnius verso vari centri d’affari e hub europei.

Lo schedule completo dei voli airBaltic è disponibile nella homepage del sito della compagnia: www.airbaltic.com.

(ITALPRESS).