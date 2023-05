MILANO (ITALPRESS) – Bosch Engineering e Ligier Automotive hanno siglato una partnership strategica per lo sviluppo di veicoli alimentati a idrogeno ad alte prestazioni. Il primo passo nelle attività congiunte è la costruzione di un dimostratore basato sulla Ligier JS2 R. A differenza del veicolo di produzione, la Ligier JS2 RH2 alimentata a idrogeno sarà dotata di un nuovo tipo di monoscocca in carbonio in cui sono inseriti tre serbatoi di idrogeno integrato. Come motore viene utilizzato un motore a benzina V6 standard convertito. In stretta collaborazione, entrambe le società continueranno ad adattare la tecnologia del leader dell’innovazione nei prossimi mesi, in modo che il veicolo possa già essere guidato su piste di prova quest’estate.

L’obiettivo del progetto è costruire un veicolo ad alte prestazioni con motore a idrogeno, la cui dinamica di guida sia al livello delle auto sportive convenzionali con motore a benzina, e quindi dimostrare il potenziale di sviluppi specifici del veicolo nelle aree del controllo del motore e lo stoccaggio dell’idrogeno. Inoltre, il progetto mostra l’esperienza congiunta di Bosch Engineering e Ligier Automotive nel trasferimento della complessa tecnologia dell’idrogeno ai veicoli. La Ligier JS2 RH2 sarà lanciata ufficialmente come parte del 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans nel giugno 2023.

“In qualità di fornitore di servizi di ingegneria, siamo aperti alla tecnologia e consideriamo nostro compito perseguire parallelamente le varie opzioni tecniche sulla strada verso una mobilità climaticamente neutra e sviluppare la migliore soluzione per tutte le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo . In questo contesto, i motori a idrogeno offrono un grande potenziale, soprattutto nel motorsport e nelle auto sportive ad alte prestazioni”, afferma Johannes-Jòrg Rùger, Ad di Bosch Engineering. “Questo progetto fa parte della strategia di Ligier Automotive per diventare un partner privilegiato delle case automobilistiche per l’integrazione di nuove energie e nuove tecnologie”, commenta Jacques Nicolet, Ad di Ligier Automotive.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bosch-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com