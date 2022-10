ROMA (ITALPRESS) – Banco Bpm e Gse – Gestore dei Servizi Energetici hanno perfezionato un contratto di finanziamento per mettere a disposizione del Gse delle linee di credito revolving per il valore complessivo di 300 milioni, in due tranche di 150 milioni e con la durata di 36 mesi. La stipula dell’accordo è avvenuta a seguito del bando, indetto dal Gse e di cui Banco Bpm è risultato aggiudicatario, per la copertura del fabbisogno finanziario derivante principalmente dal supporto che la società di gestione dei servizi energetici, anche in qualità di capogruppo, garantisce alle controllate e, in maniera residuale, per la gestione del circolante.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Banco Bpm-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com