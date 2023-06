Abusi sui minori, una rete contro le violenze

In Italia un terzo dei bambini ricoverati in ospedale presenta malnutrizione acuta, per il 17% si registra cronicità della condizione. Sono oltre 75 mila i minorenni in carico presso i Servizi Sociali per maltrattamenti e oltre il 90% dei casi si registra in famiglia. Costruire una rete contro gli abusi sui minori è quanto mai necessario. Se n’è discusso durante un convegno a Palermo. abr/mrv