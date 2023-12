PESCARA (ITALPRESS) – Ripa Teatina, Giuliano Teatino ed Arielli sono stati i Comuni nei quali il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, nella giornata di oggi, ha effettuato altrettante visite istituzionali. A Ripa Teatina, il sindaco Roberto Luciani, dopo aver accolto il presidente all’ingresso della torre di Porta Gabella, struttura recentemente restaurata, che fa parte dell’antica cinta muraria a difesa del paese, è stato ricevuto nella sala consiliare alla presenza di assessori e consiglieri comunali. “Non è sempre vero che le amministrazioni comunali riescano a spendere bene le risorse – ha affermato Marsilio, accompagnato dall’assessore Nicola Campitelli e dal consigliere regionale, Mauro Febbo – ma qui, a Ripa Teatina questa capacità si è concretizzata soprattutto grazie ai progetti legati al PinQua (il Programma nazionale della qualità dell’abitare che punta a riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale) ed ai fondi legati al PNRR”.

“Noi, come Regione, – ha proseguito Marsilio – anche grazie al nostro Hub delle Competenze, stiamo mettendo a disposizione degli Enti locali, soprattutto quelli più piccoli, personale, professionalità e progettualità su cui, peraltro, si fonda il nuovo corso della programmazione unitaria 2021-27 della Regione Abruzzo”. A Ripa Teatina, nel corso dell’incontro che ha visto anche la partecipazione del direttore generale della ASL di Chieti, Thomas Schael, si è dibattito sul futuro della struttura incompiuta, la cui costruzione risale agli anni ’70, riguardo alla quale è stato elaborato un progetto, intitolato “Uccellaccio”, da parte del collettivo di architettura Hpo e Fosbury Architecture, che ha suscitato interesse alla mostra Internazionale di Architettura nell’ambito della Biennale d’arte di Venezia.

Poi, la visita ad una delle realtà vinicole più importanti del territorio ripese. A Giuliano Teatino, con il sindaco Nicola Andreacola, durante la visita in Municipio, il Presidente ha affrontato, in particolare, le tematiche legate ai gravi danni subiti dal settore agricolo in occasione dei pesanti eventi climatici degli ultimi tempi che hanno messo in ginocchio i produttori locali. La visita ad un’importante azienda locale, impegnata nella produzione di confetture di qualità, ha preceduto la tappa conclusiva del tour istituzionale che è stata Arielli.

La sindaca Catia Benarrivato, accogliendo il Presidente Marsilio nella sala consiliare del Comune, ha fatto il punto sui principali investimenti effettuati sul territorio comunale e su alcune criticità legate, in particolar modo, al rischio spopolamento, alla viabilità ed al dissesto idrogeologico oltre che alle prospettive di sviluppo economico e turistico del comprensorio.

