ROMA (ITALPRESS) – “Come avevo promesso, abbiamo ricevuto due giorni fa il parere da parte dal ministero della funzione pubblica quindi posso dire ufficialmente che il tema dell’impiego di personale appartenente ai Gruppi sportivi militari da parte delle

Federazioni è risolto: ci sarà nei prossimi giorni un documento che consentirà di rasserenare il clima”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, chiude, durante il Consiglio nazionale del Coni, la questione sull’utilizzo dei tecnici appartenenti alle forze militari da parte delle Federazioni. Tema sollevato settimane fa dal presidente della federazione italiana Taekwondo, Angelo Cito, in quanto la norma inserita nell’ultimo

decreto correttivo della riforma dello sport, impediva alle federazioni di poter sottoscrivere con i tecnici appartenenti ai gruppi sportivi militari un regolare contratto di collaborazione

per le loro prestazioni svolte nell’ambito degli staff tecnici nazionali. “Grazie per aver risolto la questione dei dipendenti pubblici e dei militari, eravamo tutti preoccupati”, ha detto Cito

in Consiglio Nazionale Coni. “Fidatevi del nostro lavoro, tutti noi ci impegniamo

quotidianamente affinché lo sport che rappresentiamo progredisca e rappresenti al meglio l’Italia” ha proseguito Cito nel suo intervento in Consiglio Nazionale.

“Aver appreso oggi in Consiglio Nazionale del Coni, direttamente dal Ministro Abodi che finalmente è stata risolta la questione dei Tecnici Militari è una bella e importantissima notizia – ha poi aggiunto Cito all’Italpress -, finalmente possiamo continuare il percorso verso le Olimpiade di Parigi, con la piena disponibilità anche dei nostri tecnici, appartenenti ai gruppi sportivi militari”.

