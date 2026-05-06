Abodi “Per noi l’Erasmus Plus è uno strumento per costruire il futuro dei giovani del nostro Paese” / Video

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Per noi, nelle politiche pubbliche, l’Erasmus Plus è un elemento di successo e di talento, tanto che abbiamo la necessità di incrementare questa possibilità per i giovani del nostro Paese, favorendo gli scambi con i ragazzi di tutta Europa”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sottolineando l’importanza strategica dei programmi di mobilità internazionale.

Secondo Abodi, il programma si inserisce in un quadro più ampio di interventi che stanno dando risultati significativi: “Erasmus Plus fa parte delle politiche pubbliche insieme ad altri strumenti che stanno determinando numeri impressionanti: penso al Servizio Civile Universale, ai Corpi Europei di Solidarietà o ai Corpi Civili di Pace”.

Il ministro ha poi espresso pieno sostegno alle iniziative parlamentari per il potenziamento delle risorse: “Nell’integrazione di Erasmus Plus nei Corpi Civili di Pace per avere più fondi, appoggiamo tutte le richieste che partono dal collega Roberto Pella, affinché questi strumenti possano essere messi a disposizione del maggior numero di persone possibile”.

Infine ha ribadito il valore sociale dell’iniziativa: “In questo momento abbiamo un profondo bisogno di coesione e socialità. In tale contesto, l’Erasmus Plus si conferma un ottimo strumento a livello continentale per costruire il futuro delle nuove generazioni”.

IL VIDEO

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).