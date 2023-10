Abodi “Mondiali di scherma paralimpica a Terni grandissimo evento”

TERNI (ITALPRESS) - “Questo palazzetto ha un’importanza sociale perché merita di essere promosso e valorizzato. Quindi grande merito a chi l’ha realizzato: l’Amministrazione comunale che in qualche maniera si è resa protagonista di questa iniziativa che adesso celebriamo con il Mondiale di Scherma Paralimpica che darà anche 22 carte olimpiche: 16 individuali e 6 a squadre ad atleti e atlete paralimpici. Mi sembra quindi che ci sono tutti i presupposti per essere felici di essere presenti, per condividere la gioia degli atleti e della comunità ternana che ospita un grandissimo evento. E che al tempo stesso prende pure le misure con una struttura che così non se ne trovano molte in Italia”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, presente all'inaugurazione del PalaTerni sede dei Mondiali di scherma paralimpica. ala/gm/gtr