Abodi “Milan-Como in Australia occasione di promozione per la Serie A”

MILANO (ITALPRESS) - La partita Milan-Como da disputare a Perth in Australia "probabilmente è la soluzione più conveniente per le società e credo che sia una buona occasione di promozione del calcio italiano e del campionato che ha bisogno di internazionalizzarsi molto di più". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del sopralluogo ai padiglioni della fiera di Milano che ospiteranno le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. xh7/ari/mca2