Abodi “Il Servizio civile incontra il Giubileo per la prima volta”

ROMA (ITALPRESS) - "Per la prima volta nella storia il Servizio civile incontra il Giubileo, che è un tappa molto importante al di là delle nostre sensibilità religiose. È un anno di riflessioni, di occasioni di incontro, che riguardano anche i giovani, lo sport, gli adolescenti". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della presentazione del Servizio Civile Universale per il Giubileo della Speranza 2025. xc3/ads/gtr