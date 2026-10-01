Abodi “Sorpreso dalle dimissioni di Bianchedi. Parole Malagò? Diffido di chi non fa mai autocritica”

ROMA (ITALPRESS) – “Scelta Bianchedi di dimettersi? Certo che mi ha sorpreso. Ognuno ha le sue sensibilità. Io nella mia dichiarazione ho parlato di diritto ad avere un’opinione, e anche ad averla differente. Meno male che le abbiamo differenti, ma non pensavo fossero così differenti”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della nuova Serie A1 di pallanuoto, commentando le dimissioni di Diana Bianchedi dal ruolo di capo delegazione della nazionale italiana di calcio.

“Le parole di Malagò? Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche, che molto spesso non riguardano gli interessi generali. Ho sempre fatto del rispetto dei ruoli un fattore distintivo, e sto cominciando a diffidare di chi esprime solo giudizi verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica”. Così commentando le parole del presidente Figc Giovanni Malagò, che ha parlato di una dichiarazione “non convenzionale, sgrammaticata e fuori luogo” da parte del ministro, dichiarazione che ha portato alle dimissioni di Diana Bianchedi dal ruolo di capo delegazione della nazionale. “Io non ho nemici, non li voglio e non li cerco – aggiunge Abodi -. Ho il sacrosanto diritto di esprimere un’opinione rispettosa. Ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori”, conclude il ministro.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).