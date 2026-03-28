Home Video News Xinhua “Abbiamo vinto”. Ma chi resta a sopportare le perdite? Video News Xinhua “Abbiamo vinto”. Ma chi resta a sopportare le perdite? 28 Marzo 2026 "Abbiamo vinto". Ma chi resta a sopportare le perdite? (XINHUA) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua) ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Xinhua Cina: robot protagonisti al Forum di Boao tra danza e acrobazie Xinhua Cina: a Boao futuro all’insegna di tecnologie green e innovazione Xinhua Cina: BASF avvia a pieno regime un maxi polo chimico miliardario Xinhua Cina: tecnologia intelligente rivoluziona l’agricoltura primaverile a Chongqing Xinhua Cina: BFA, esperto si interroga sul ruolo dell’Asia in futuro