TORINO (ITALPRESS) – Già disponibile per i clienti italiani e presto per quelli francesi, l’Abarth Metaverse Store è uno showroom interattivo alimentato dal metaverso che offre un’esperienza di brand unica e coinvolgente, basata sui valori di divertimento e innovazione di Abarth. Nel Metaverse store i clienti potranno conoscere da vicino l’intera gamma Abarth 500e e scoprirla in tutte le versioni e colori disponibili. Per accedervi basta un semplice click sul sito di Abarth da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di attrezzature specifiche (cuffie VR, avatar o hardware specializzato) o competenze tecniche.

L’Abarth Metaverse Store fa rivivere la guida adrenalinica della Nuova Abarth 500e grazie a materiali multimediali appositamente realizzati che ne evidenziano il comportamento sia in città che in pista. Come in un videogioco dove i clienti possono personalizzare il proprio “pocket rocket” e cimentarsi in una gara mozzafiato, il nuovo Abarth Metaverse Store apre le porte a un parco giochi dove sonorità e performance sono protagoniste e invita tutti gli appassionati a rendere unico e personale il proprio “Fun to Drive” per un’esperienza totalmente avvolgente.

Questa esperienza completamente immersiva è arricchita dal Product Genius, una persona reale disponibile a rispondere a qualsiasi domanda del cliente in tempo reale. Grazie a un dialogo in diretta con il cliente, la Product Genius racconterà tutto sulla Nuova Abarth 500e, a partire dallo stile esterno deciso e attraente e dai dettagli sportivi, come il nuovo paraurti anteriore dedicato, le linee esclusive e sportive delle minigonne laterali, i loghi e la firma dedicati Abarth.

Entrando in vettura, il Product Genius mostrerà gli interni scuri e raffinati, con particolare focus sulla plancia premium, i sedili sportivi impreziositidalle “scorpion stripes” impresse sul tessuto, il volante in Alcantara e pelle. I clienti avranno anche la possibilità di esplorare tutte le caratteristiche dell’auto, come le sue diverse modalità di guida, o il sistema di infotainment, e conoscere le diverse funzionalità EV (modalità di ricarica, mappe con stazioni di ricarica, ecc.). E’ disponibile anche un’animazione che mostra in dettaglio le modalità di ricarica dell’auto per fornire una informazione più approfondita.

Inoltre, un’attenzione particolare è riservata alla firma inconfondibile di Abarth: il sound. Attraverso l’interfaccia è possibile in ogni momento ascoltare l’emozionante vibrazione del Sound Generator della Nuova Abarth 500e, che porta sulle strade di tutti i giorni l’anima più sportiva del brand.

Grazie a un widget dedicato, i clienti possono anche prendere il controllo e configurare la propria Nuova Abarth 500e secondo i propri gusti, selezionando colore, carrozzeria, finiture e allestimento desiderato. Questa è l’ultima frontiera del mondo digitale, dove gli appassionati di Abarth potranno muoversi a tutta velocità tra mondi virtuali e adrenalinici per personalizzare la propria vettura ideale.

Il Product Genius accompagna gli utenti fino alla fine del percorso, aiutandoli anche nella definizione del budget (scelta del numero di rate, maxi-rata, ecc.). Al termine dell’esperienza all’interno dello showroom alimentato dal metaverso, è possibile fissare un secondo appuntamento o acquistare l’auto prescelta. Il Product Genius è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00 per adattarsi al tempo libero dei clienti.

L’Abarth Metaverse Store è una sintesi tra digitale e fisico garantendo un’esperienza immersiva diversa dalle altre, ed è stato sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft. E’ disponibile in Italia a partire dal 18 maggio; con altri mercati a seguire. Con il nuovo Abarth Metaverse Store, un’esperienza digitale unica nel settore, il Brand continua il suo percorso verso una esperienza agile e innovativa per il Cliente. Oltre all’esperienza interamente online si affianca anche quella fisica, in quanto il cliente può decidere di recarsi presso la concessionaria più vicina per un test drive.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).