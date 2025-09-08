A2A-TEHA, dai data center possibile crescita del Pil fino al 15%

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - La rapida espansione della connettività e l'adozione su larga scala di tecnologie digitali stanno generando una crescita senza precedenti nella domanda di dati da gestire ed elaborare, rendendo i data center infrastrutture strategiche. La sfida è riuscire a trasformare impianti altamente energivori - nel 2035 potrebbero raggiungere il 4% dei consumi elettrici globali, il 13% in Italia - in alleati della sostenibilità urbana. E' quanto emerge da un rapporto realizzato da TEHA Group in collaborazione con A2A, presentato nell'ambito della 51ma edizione del Forum di Cernobbio. Sul fronte economico, lo sviluppo del settore in Italia potrebbe contribuire fino al 15% della crescita annuale del PIL nazionale.