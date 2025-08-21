A2A si aggiudica quattro lotti per la fornitura di energia elettrica in Lombardia e Piemonte

MILANO (ITALPRESS) – A2A, attraverso la controllata A2A Energia si è aggiudicata 4 lotti nella gara di Water Alliance – Acque di Lombardia e Utility Alliance del Piemonte relativa alla fornitura di energia elettrica per le utenze in regime di libero mercato delle società aderenti per il biennio 2026-2027, con inizio a partire dal prossimo 1° gennaio.

Al termine della procedura bandita congiuntamente dalle due reti di impresa che raggruppano aziende idriche lombarde e piemontesi, ad A2A Energia sono stati assegnati i Lotti 3, 4, 6 e 7 per un potenziale volume complessivo totale di circa 0,6 TWh/anno di energia interamente prodotta da fonti rinnovabili, più che raddoppiato rispetto alla precedente asta.

Nel dettaglio, le forniture dei Lotti 3 e 4 (di nuova acquisizione e relativi a utenze alimentate in media e alta tensione) e quelle del Lotto 6 (per utenze alimentate anche in bassa tensione) sono destinate a supportare i progetti e i servizi gestiti dalle società aderenti ai due network. Il Lotto 7 invece consentirà di soddisfare il fabbisogno di elettricità di utenze non domestiche in ambito condominiale. Con questa aggiudicazione, attraverso l’attivazione di nuove sinergie con le utilities territoriali, il Gruppo compie un ulteriore passo nel rafforzamento del proprio ruolo di player di riferimento per l’offerta di energia in diversi segmenti di mercato e tipologie di clienti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).