MILANO (ITALPRESS) – Si è riunito il Consiglio di Amministrazione di A2A Spa che, sotto la Presidenza di Marco Patuano, ha esaminato e approvato l’Informativa trimestrale al 31 marzo 2021. Nei primi tre mesi del 2021 i Ricavi del Gruppo A2A sono risultati pari a 2.174 milioni di euro, in aumento del 27,4% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

L’incremento ha riguardato i mercati energetici all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas a seguito sia dell’aumento dei prezzi sia della crescita dei volumi venduti ed intermediati. In crescita anche i ricavi del mercato elettrico retail grazie all’aumento dei prezzi unitari e alle maggiori quantità vendute ai clienti del mercato libero.

A2A segnala inoltre il contributo positivo del gruppo AEB, consolidato integralmente a partire dal mese di novembre 2020.

Il Margine Operativo Lordo si è attestato a 399 milioni di euro, in aumento di 68 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2020 (+20,5%).

Al netto delle partite non ricorrenti (impatto nullo nei primi tre mesi del 2021, -1 milione di euro nel corrispondente periodo del 2020), il Margine Operativo Lordo Ordinario è aumentato di 69 milioni di euro. Escludendo anche l’apporto derivante dal consolidamento di AEB (19 milioni di euro), la crescita risulta pari a 50 milioni di euro (+15,2%).

Il Risultato Operativo Netto, pari a 237 milioni di euro cresce di 41 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2020 (196 milioni di euro). Tale variazione è riconducibile a: aumento del Margine Operativo Lordo come sopra descritto (+68 milioni di euro); incremento degli ammortamenti (25 milioni di euro) relativi principalmente agli investimenti effettuati nel periodo aprile 2020 – marzo 2021, al piano di sostituzione dei contatori elettrici 1G e al consolidamento degli asset AEB; aumento degli accantonamenti netti per 2 milioni di euro dovuti ai maggiori rilasci su fondi rischi e crediti eccedenti effettuati nel primo trimestre dell’anno precedente.

L’Utile Netto di pertinenza del Gruppo nei primi tre mesi del 2021 risulta pari a 136 milioni di euro, in aumento del 21,4% rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2020.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo primo trimestre. Ricavi, margine operativo lordo e utile netto hanno fatto registrare una crescita a doppia cifra, a conferma degli elementi fondanti del nuovo Piano Industriale decennale: uno scenario europeo estremamente positivo nei settori dell’economia circolare e della transizione energetica, il valore dei nostri asset nei settori delle reti, dell’ambiente e dell’energia e non ultimo il valore dell’importante know-how del Gruppo A2A e del nostro capitale umano che sta interpretando con competenza e passione il nuovo Piano”, commenta Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A.

“Abbiamo anche aumentato del 26% gli investimenti; un incremento particolarmente significativo venendo da un 2020 record (+18% sul 2019) e che ci ha permesso di concludere operazioni strategiche in linea con il Piano annunciato a Gennaio. Con la recente acquisizione di un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici da 173 megawatt, abbiamo consolidato la seconda posizione tra gli operatori nelle rinnovabili e siamo tra i primi nel solare in Italia – prosegue Mazzoncini -. Con queste basi vogliamo continuare a fornire il nostro contribuito alla realizzazione di infrastrutture innovative, strategiche per lo sviluppo sostenibile del Paese”.

