Home Video News Ambiente A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al...
A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050
MILANO (ITALPRESS) - A2A ha presentato a Milano il suo primo Piano di Transizione Climatica che definisce target, leve operative e strumenti finanziari per guidare il percorso di decarbonizzazione del Gruppo verso l’obiettivo del Net Zero al 2050. Il documento strategico, dinamico e trasparente, verrà aggiornato annualmente in parallelo e assoluto coordinamento con il Piano Industriale, così da riflettere costantemente l’evoluzione degli scenari energetici e macroeconomici. f28/mgg/azn