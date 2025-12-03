A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050

MILANO (ITALPRESS) - A2A ha presentato a Milano il suo primo Piano di Transizione Climatica che definisce target, leve operative e strumenti finanziari per guidare il percorso di decarbonizzazione del Gruppo verso l’obiettivo del Net Zero al 2050. Il documento strategico, dinamico e trasparente, verrà aggiornato annualmente in parallelo e assoluto coordinamento con il Piano Industriale, così da riflettere costantemente l’evoluzione degli scenari energetici e macroeconomici. f28/mgg/azn