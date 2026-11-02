A2A, l’app Puliamo si rinnova e rende ancora più semplici raccolta differenziata e servizi ambientali

MILANO (ITALPRESS) – Scoprire con una foto dove conferire correttamente un oggetto, sapere quando esporre i rifiuti, ricevere una notifica o impostare un promemoria per la raccolta, trovare i servizi più vicini. Puliamo si rinnova per rendere ancora più semplice la gestione quotidiana dei rifiuti e l’accesso ai servizi ambientali negli oltre 300 Comuni serviti da Amsa e Aprica. L’app gratuita del Gruppo A2A cambia veste e tecnologia, con un’interfaccia più moderna e intuitiva e un’architettura pensata per essere più veloce, solida e pronta ad accogliere nuove funzionalità nel tempo, come giochi interattivi per l’educazione sui temi della raccolta differenziata. Un’evoluzione che punta su innovazione e inclusione: dalla ricerca dei rifiuti attraverso immagini alla personalizzazione della homepage, dai calendari con promemoria ai servizi geolocalizzati, fino alla traduzione in sette lingue. Tra le principali novità, “Dove lo butto?” offre nuove modalità per aiutare gli utenti a differenziare correttamente i rifiuti. Oltre alla ricerca tradizionale nell’elenco e tra gli elementi più cercati, è possibile scattare una foto all’oggetto o al materiale, l’intelligenza artificiale lo riconosce e indica dove conferirlo; oppure si può scansionare il codice a barre di una confezione per ricevere le relative indicazioni di conferimento.

La homepage è stata ripensata per mostrare subito le informazioni più utili: le raccolte previste per il giorno corrente e quello successivo, gli avvisi relativi all’indirizzo selezionato e i collegamenti alle funzionalità preferite dall’utente. Anche i calendari diventano più immediati e consentono di consultare le raccolte e, dove previsto, le attività di pulizia delle strade, impostando promemoria personalizzati per giorno e orario. Contenuti e servizi si adattano all’indirizzo selezionato. È possibile salvare più indirizzi tra tutti i territori serviti da Amsa e Aprica e passare facilmente dall’uno all’altro: a ogni cambio, l’app aggiorna automaticamente contenuti, calendari e funzionalità disponibili per quello specifico Comune e civico. Puliamo consente inoltre di orientarsi tra i servizi presenti sul territorio attraverso una mappa interattiva, dalla quale individuare riciclerie, piattaforme ecologiche, centri di raccolta, contenitori stradali e altri punti di interesse, consultandone indirizzi, orari e indicazioni stradali. Dall’app è possibile anche inviare segnalazioni o richieste e, dove disponibile, accedere alla prenotazione del ritiro degli ingombranti e di altri servizi su richiesta.

Più immediate anche le comunicazioni: avvisi e aggiornamenti relativi ai servizi vengono organizzati in una sezione dedicata e possono essere mostrati in base all’indirizzo selezionato, permettendo agli utenti di rimanere aggiornati su variazioni e novità relative al proprio Comune. Una delle principali novità riguarda l’inclusività dell’esperienza digitale. Le principali funzionalità di Puliamo sono disponibili in sette lingue – italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese e tagalog, che diventeranno dieci a inizio 2027 con l’introduzione di tedesco, russo e urdu – mentre l’intelligenza artificiale agevola la traduzione delle informazioni e dei contenuti a disposizione degli utenti. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità digitale. L’applicazione, dotata anche di supporto vocale, è stata sviluppata nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dagli standard di riferimento in materia di accessibilità. La possibilità di personalizzare la homepage e i collegamenti alle funzionalità più utilizzate permette inoltre a ciascun utente di costruire un’esperienza di navigazione più vicina alle proprie esigenze. Lanciata oltre dieci anni fa e premiata nel 2016 come migliore “App Servizio Clienti”, Puliamo apre così una nuova fase del proprio percorso. Le novità introdotte nascono anche dalle esigenze emerse dagli utenti, il cui ascolto ha contribuito a orientare lo sviluppo della nuova esperienza d’uso e delle sue funzionalità.

– foto IPA Agency –

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