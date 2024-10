WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Cafè Milano di Washington D.C. ha avuto luogo l’undicesima edizione del Premio Eccellenza Italiana 2024, iniziativa nata per rendere omaggio al merito di professionisti, imprese e realtà territoriali in prima linea nella promozione internazionale del Made in Italy. Numerosi i riconoscimenti nei confronti dei tanti italiani che vivono negli Stati Uniti, tra cui Claudio Pagliara, inviato Rai negli Stati Uniti. “Sono orgoglioso di ricevere questo premio – ha affermato Pagliara -. Ma le persone che lo meritano davvero sono tutti questi italiani che sono venuti qui e hanno reso onore all’Italia e il compito di un giornalista è raccontarlo. Sono contento di essere tra di loro e sono veramente onorato”. Tra i premiati era presente anche l’europarlamentare M5S Giuseppe Antoci, che ha ribadito l’importanza di salvaguardare la legalità: “Questo è un percorso che parte da lontano. Voglio dedicare questo riconoscimento ai tanti italiani che da anni sono arrivati in questo Paese e hanno contribuito a renderlo grande. Hanno portato eccellenza e qualità. Si tratta di un percorso che continua perché questa è una terra dove gli italiani si sono sempre ricavati anche quel pezzettino di responsabilità per farla diventare migliore. Risulta chiaro che il percorso che noi abbiamo fatto sui temi della giustizia e della legalità, la norma che abbiamo creato che sta devastando i patrimoni delle mafie. Questo è anche un successo che noi vogliamo esportare in un Paese dove a volte si pensa che le mafie sono solo italiane, ma in realtà si sono globalizzate e la lotta alla criminalità organizzata deve essere continentale”.

Grande soddisfazione anche per Massimo Lucidi, presidente della Fondazione e-Novation e organizzatore del Premio Eccellenza Italiana 2024: “In Italia c’è sempre grande attenzione a servire le ragioni dell’altro e credo che questo appartenga a quell’italianità che a noi piace. Quella dell’accoglienza ma anche della prova che negli Stati Uniti è fondamentale. Ti si dà l’opportunità, ti si dà l’occasione ma non devi sbagliare, ti devi impegnare per entrare nel sistema. Noi dobbiamo professare con i fatti e non con le parole quei valori di libertà, di cultura della vita che sono le caratteristiche di cui oggi celebriamo l’eccellenza”.

