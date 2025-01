A Washington l’ultimo omaggio al presidente Jimmy Carter

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Migliaia di americani si stanno recando in queste ore a Capitol Hill per rendere l'ultimo omaggio a Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti dal 1977 al 1981. Dopo un primo funerale in Georgia, la salma di Carter è stata trasferita nella capitale in attesa del funerale di Stato che si terrà nella Cattedrale Nazionale di Washington in onore del presidente più longevo nella storia degli Usa, scomparso lo scorso 29 dicembre all'età di 100 anni. xp6/abr/gsl