A Washington la marcia per le uguaglianze e i diritti civili

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - A otto anni dalla sua prima marcia storica, la Women’s March, rinominata People’s March, torna nel centro di Washington DC a due giorni di distanza dalla cerimonia di insediamento del presidente eletto Donald Trump. Gli attivisti si sono riuniti per dare il via alla marcia popolare alle 11 (17 italiane, ndr) per un evento incentrato sulla democrazia, l’immigrazione, l’antimilitarismo e il cambiamento climatico, manifestando anche grande preoccupazione per l’uguaglianza di genere e le questioni LGBTQ in vista dell’insediamento di Trump. xp6/tvi