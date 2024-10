WASHINGTON (ITALPRESS/MNA) – E’ in corso a Washington il Serbian Film Festival. Grazie ad un programma ben definito fino al 20 ottobre è possibile avere modo di vedere le principali produzioni cinematografiche della Serbia in diverse zone della città. In occasione di questo evento l’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale, il Governo della Repubblica di Serbia e l’Ambasciata di Serbia a Washington hanno organizzato un ricevimento presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia. In questa occasione Arno Gujon, direttore dell’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale, ha avuto modo di sottolineare le caratteristiche del Serbian Film Festival e l’importanza di organizzare questi eventi all’estero.

“L’industria del cinema in Serbia è cresciuta molto negli ultimi anni – ha affermato Gujon -. Dal 2018 fino ad adesso è cresciuta di oltre il 200 per cento. E oggi l’industria cinematografica in Serbia dà lavoro a più di 5000 persone. Quindi, è ben lontano dall’essere un numero trascurabile. Ed è importante per noi svilupparlo. Questo è uno degli obiettivi del presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic. Ha investito molto nell’industria cinematografica creando nuovi film sulla storia serba, sulla cultura e su argomenti nuovi e moderni. E quindi è importante essere qui a Washington e all’estero perchè l’industria cinematografica serba, la cultura e la cinematografia serba non sono così conosciute al di fuori della Serbia. E perchè è molto specifica, molto diversa dalle altre culture e dalle altre cinematografie del mondo. Penso che abbiamo qualcosa da aggiungere a questa offerta mondiale in quest’area e siamo molto felici di essere riusciti a organizzare questo primo festival cinematografico serbo qui a Washington DC”.

