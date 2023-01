ROMA (ITALPRESS) – Tutto è pronto per il gran finale di ACI Rally Italia Talent 2022. Dal 13 al 15 gennaio il Circuito Internazionale di Viterbo ospiterà infatti la semifinale e la finale per i piloti della nona edizione della manifestazione dedicata agli appassionati di Motorsport. Al termine delle nove tappe selettive regionali disputate lo scorso anno, l’Organizzazione ha convocato sulla pista laziale i 160 conduttori dimostratisi più talentuosi nelle nove categorie indicate dal regolamento (Under 16, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport, Non Licenziati Aci Sport e Ability). Gli aspiranti rallisti si confronteranno al volante di Suzuki Swift Sport Hybrid, auto ufficiale della manifestazione, tutte equipaggiate con pneumatici Toyo Racing, dapprima per ottenere l’accesso alla finale e quindi per conquistare la possibilità di partecipare gratuitamente a una gara dei Campionati o dei Trofei titolati ACI Sport. Ad affiancarli, e comporre con loro gli equipaggi ufficiali del Team RIT, saranno i navigatori usciti vincitori dalla loro finale, che si è svolta nei giorni 6/7 dicembre presso l’Etabeta Rally Academy di San Vendemiano, in provincia di Treviso.

Si tratta di Andrea Bortollon (Under 16), Martina Omacini (Under 18), Matteo Carnevale (Under 23), Daniel Pozzi (Under 35), Francesca Rosina (Over 35) e Giulia Schneider (Femminile), Daniel Pozzi (Licenziati) e Matteo Carnevale (Non Licenziati).

In linea con il motto #rallypertutti, nello stesso fine settimana viterbese si svolgerà anche la finale dei protagonisti di Rally Italia Talent Ability, riservato agli appassionati con disabilità agli arti inferiori. Anch’essi si cimenteranno nelle prove di destrezza, con una Suzuki Swift Hybrid a cambio robotizzato modificata dalla piemontese HandyTech con comandi speciali, mettendo a dura prova sia la loro grande capacità di guida che la passione sfrenata per il mondo delle corse.

Con l’atto conclusivo ormai alle porte, il bilancio dell’annata 2022 di ACI Rally Italia Talent appare molto positivo. Pur senza raggiungere i numeri della stagione record del 2020 (con iscrizioni però aperte nel 2019), a causa dell’epidemia Covid che ha condizionato le iscrizioni per il rigido Protocollo medico richiesto da Aci Sport nel 2021 e 2022, nel corso della 9° edizione la manifestazione ha avuto quasi 7.000 iscritti. Gli Under 16 e 18 hanno rappresentato rispettivamente l’1,94 e il 3,01% dei partecipanti, con ben il 42,95% che si è posizionato nella fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

