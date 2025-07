A Venezia il secondo appuntamento di ‘Via Piave in festa’

VENEZIA (ITALPRESS) – Intenti al gioco delle biglie o a ballare sotto al palco; a passeggio, zucchero filato in una mano, borse dello shopping nell’altra. Via Piave è stata di nuovo una lunga fila di bancarelle di dolciumi e artigianato locale, sono tornati i giocolieri e gli artisti, laboratori per bambini e musica. Questa sera è salito il sipario sul secondo appuntamento di ‘Via Piave in Festa’, estate 2025: fino a mezzanotte negozi aperti, attività, spettacoli e animazione; per questo appuntamento il suo percorso espositivo arrivava fino ai Giardini, diventando un tutt’uno con la programmazione estiva di ‘Via Piave Summer Garden’.

Promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela Spa e le realtà associative e produttive del territorio, l’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione delle aree cittadine. Come sempre ci sono state le attività per i più piccoli, che hanno potuto divertirsi con i giochi della tradizione, e tante attività per i più grandi; spettacoli itineranti e la musica dal vivo: ai giardini si è esibita la Band SoldOut, che ha riproposto i più grandi brani rock-pop internazionali, dagli anni ’70 ai ’90. Pezzi iconici di Pink Floyd, U2, Dire Straits, Sting.

In passeggiata, tra ragazzini intenti a saltare la corda e giocolieri, l’assessore comunale alle Attività produttive Sebastiano Costalonga, soddisfatto di questo secondo appuntamento, l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce e il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo Raffaele Pasqualetto. “Si tratta di una manifestazione a cui tengo molto e che nel tempo sta dando i suoi frutti – ha detto Costalonga – Ringrazio in primo luogo i commercianti e gli ambulanti che hanno creduto con me in questa sfida, e ringrazio Vela perché la promozione delle attività commerciali si è via via trasformata in promozione di un intero quartiere e in una occasione di aggregazione, di svago e di divertimento per i cittadini, soprattutto per le famiglie che non hanno l’opportunità di trascorrere un periodo di vacanza fuori Mestre”. Prossimo appuntamento con ‘Via Piave in Festa’ il 30 di agosto.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS)