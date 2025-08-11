A Venezia condizioni di disagio fisico a causa delle temperature previste il 12 agosto

VENEZIA (ITALPRESS) – La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico dell’Arpav, comunica il persistere del disagio fisico intenso per la giornata di martedì 12 agosto. Vengono segnalate temperature minime in leggero calo, ma il clima non varierà molto.

Ne consegue un disagio fisico in molti casi ancora intenso, a parte le zone montane dove resta debole/moderato. Qualità dell’aria occasionalmente scadente sulle zone montane e pedemontane, nelle restanti zone sarà buona/discreta. La condizione di disagio fisico rimarrà sostanzialmente invariata anche mercoledì 13 agosto, in particolare sulle zone costiere, pianeggianti e pedemontane.

