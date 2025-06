A Venezia approvato progetto da 1 mln per la manutenzione degli edifici scolastici del centro storico

VENEZIA (ITALPRESS) – Nella sua ultima seduta, la Giunta comunale di Venezia, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ha approvato la delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di manutenzione e adeguamento degli edifici scolastici del Centro storico di Venezia. L’obiettivo dell’intervento è quello di mantenere in efficienza e in sicurezza le strutture scolastiche attraverso lavori puntuali e diffusi, per un investimento complessivo pari a 1 milione di euro.

Nel dettaglio, il progetto prevede: il rifacimento della pavimentazione al piano terra dell’asilo nido San Provolo; la dipintura di diversi plessi tra cui l’asilo nido Onda, la scuola dell’infanzia Munari, i locali del primo piano della primaria San Girolamo, alcune aule della scuola secondaria P.F. Calvi; la manutenzione dei serramenti presso la primaria Gallina e parte di quelli della Duca d’Aosta (sezione Montessori); il rifacimento dei bagni al piano terra della primaria Zambelli; il rinnovo della pavimentazione dell’aula biblioteca della primaria Gozzi; il rifacimento dei locali spogliatoi e bagni a servizio della palestra nella scuola secondaria Dante Alighieri.

“Con questo intervento investiamo un milione di euro per migliorare in modo concreto la qualità degli spazi scolastici nel Centro Storico – dichiara Zaccariotto – Garantire edifici sicuri, accoglienti e funzionali significa dare valore alla quotidianità di studenti, insegnanti e famiglie. La manutenzione degli spazi scolastici è per noi una priorità costante, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche come segnale di attenzione verso il mondo della scuola”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

