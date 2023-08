VENEZIA (ITALPRESS) – Ventitré rotatorie già realizzate e cinque in fase di realizzazione: l’attività dell’Amministrazione comunale di Venezia per migliorare la mobilità e per garantire maggiore sicurezza sulle strade prosegue. Hanno preso il via i lavori alle due rotatorie in via Torino. L’Amministrazione, in previsione dell’aumento dei flussi di traffico che deriveranno dalle nuove importanti opere viabilistiche realizzate a servizio del compendio di via Torino e della Macroisola di Marghera, ha valutato di intervenire con la realizzazione di due rotatorie compatte provvisorie alle intersezioni, attualmente semaforizzate, di via Torino con viale Ancona e di via Torino con via Rossetto. L’intervento verrà approntato in forma sperimentale, con elementi provvisori New Jersey e segnaletica gialla, al fine di monitorare e verificare la nuova conformazione degli incroci, la correttezza delle manovre, l’effetto sui flussi di traffico e sui tempi di percorrenza dei mezzi e poter quindi procedere successivamente al perfezionamento della nuova configurazione e alla scelta definitiva progettuale alla luce dei risultati emersi. “Il cantiere intende sfruttare al meglio questo periodo di minor traffico e arrecare minor disagio possibile agli utenti – spiega l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso – Verrà realizzata per prima la rotatoria all’incrocio tra viale Ancona e via Torino e a seguire la seconda rotatoria, per un tempo stimato di 80 giorni. E’ anche previsto lo spostamento di alcuni sottoservizi”. L’importo complessivo dei lavori è di 122.778,54 euro. “Un intervento – aggiunge Boraso – che ha l’obiettivo di fluidificare il traffico proveniente dalle intersezioni secondarie. La sostituzione degli impianti semaforici con due rotatorie permetterà di favorire il flusso tra via Torino e la nuova connessione con la SR11, attualmente in corso di completamento”. La fase sperimentale servirà a raccogliere una serie di dati per procedere poi con l’eventuale realizzazione definitiva delle rotonde, calibrando al meglio le geometrie, i percorsi pedonali e ciclabili, gli attraversamenti. Entro fine mese sarà invece avviato l’iter per i lavori alla rotatoria di via Tevere a Bissuola, un punto delicato della viabilità dove si sono verificati numerosi incidenti. L’obiettivo dell’Amministrazione – è spiegato in una nota – è quello di migliorare la mobilità urbana e la sicurezza stradale di questo ambito visto la presenza del polo scolastico. In particolare, si intende mettere in sicurezza l’incrocio stradale esistente fra le vie Tevere e Bissuola, attraverso l’inserimento di una rotatoria a raso a 3 bracci e raggio di 12 metri, che favorisca l’immissione dei veicoli sulla strada principale (via Bissuola) e allo stesso tempo riduca le velocità di transito. Inoltre, con l’attuazione dell’intervento, il Comune di Venezia intende incentivare l’uso della mobilità sostenibile, riorganizzando i percorsi ciclabili e pedonali e realizzando un nuovo percorso ciclabile, in sede propria, per collegare le vie Bissuola e Tevere. Questo consentirà agli utenti più deboli, provenienti da Carpenedo, di raggiungere l’area del plesso scolastico in sicurezza. Oltre agli attraversamenti in corrispondenza della rotatoria, verranno realizzati altri due attraversamenti ciclopedonali, dotati di idonea illuminazione e cartellonistica, uno su via Tevere, in corrispondenza dell’accesso al plesso scolastico, e uno su via Bissuola, incrocio con via Sforza. La riorganizzazione generale delle due vie prevede inoltre il rifacimento dei posti auto, realizzando nuovi stalli in corrispondenza del plesso scolastico. Il progetto prevede, nel tratto oggetto dell’intervento, la realizzazione di nuove aiuole verdi e la messa a dimora di 16 nuovi alberi. L’importo complessivo dell’intervento è di 700.000 euro di cui 300 mila finanziati con fondi regionali per “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Bando 2022”. L’accordo di programma tra Regione e Comune prevede l’aggiudicazione dei lavori entro il 25 ottobre 2023. “Siamo sicuramente dentro ai tempi in quanto stiamo approvando il progetto esecutivo e le modalità di gara”, conclude l’assessore Boraso.

– Foto: Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).