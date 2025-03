A Varsavia Iniziativa dei Tre Mari per le infrastrutture energetiche

ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziati gli incontri preparativi al 10° vertice dell’Iniziativa dei Tre Mari in programma il 28-29 aprile a Varsavia. La scorsa settimana il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, ha ospitato i funzionari responsabili (chiamati “sherpas”) dei (13) Paesi che fanno parte della piattaforma europea di cooperazione regionale per salvaguardare ed espandere le infrastrutture transfrontaliere per l’energia, i trasporti e il digitale e per promuovere, in sicurezza, lo sviluppo economico nell’area compresa tra il Mar Adriatico (anche se l’Italia non fa parte dell’iniziativa), il Mar Baltico e il Mar Nero.

All’Iniziativa dei Tre Mari (3SI), istituita nel 2015 (su iniziativa di Croazia e Polonia), vi partecipano Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Si tratta di Paesi membri dell’Unione europea (UE) e, tranne l’Austria, alleati della NATO. La Moldavia e l’Ucraina, candidate all’adesione all’UE, sono Paesi partecipanti associati.

Rivolgendosi ai funzionari, il Presidente Duda ha sottolineato che l’Iniziativa dei Tre Mari, sin dal suo inizio nel 2015, è diventata una delle più importanti piattaforme geopolitiche di cooperazione regionale, dimostrando la sua utilità e convenienza, soprattutto nel contesto di due grandi crisi: la crisi energetica evocata dalla Russia e la pandemia COVID-19. I membri dei 3SI ritengono che l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia a partire dal 2022 abbia reso più imperativo lo sviluppo di infrastrutture regionali resilienti e integrate. Alcuni sostenitori descrivono la 3SI come un potenziale contrappeso al coinvolgimento della Repubblica Popolare Cinese (RPC) in progetti regionali nell’ambito della sua Belt and Road Initiative. Gli Stati Uniti, insieme a Germania, Giappone e Commissione europea (l’esecutivo dell’UE), sono stati un partner strategico della 3SI.

Durante la prima amministrazione Trump e l’amministrazione Biden, i funzionari statunitensi hanno espresso sostegno diplomatico alla piattaforma, inviando alti funzionari (tra cui lo stesso presidente Trump nel 2017) ai vertici annuali. Gli Stati Uniti hanno fornito finanziamenti attraverso la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) per il Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) per sostenere progetti che mirano a migliorare la sicurezza energetica, la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e la connettività. Il Vertice 3SI di fine aprile prossimo a Varsavia segna il 10° anniversario dell’iniziativa e dovrebbe definire la direzione della 3SI per il prossimo decennio. Un obiettivo generale del 3SI è quello di sviluppare un corridoio infrastrutturale nord-sud nella regione.

In parte come eredità del dominio dell’Unione Sovietica dell’epoca della Guerra Fredda sulla maggior parte dell’area geografica, le infrastrutture est-ovest sono ancora molto più sviluppate dei collegamenti nord-sud. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza energetica, il predominio degli oleodotti est-ovest e le limitate alternative ad essi hanno limitato i passati sforzi europei per porre fine alla dipendenza energetica dalla Russia. Molti osservatori hanno descritto l’espansione delle infrastrutture energetiche, compresi i terminali di gas naturale liquefatto (GNL), come la chiave per aprire nuove rotte per le forniture energetiche all’Europa. Anche le reti stradali e ferroviarie nella regione dei 3SI sono generalmente meno sviluppate e meno efficienti rispetto ad altre parti dell’UE.

