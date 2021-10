MILANO (ITALPRESS) – Carne che non è carne, pasta di legumi e tante altre curiose novità a Tuttofood, il salone della galassia agroalimentare in programma dal 22 al 26 ottobre a Fiera Milano.

Cibi alternativi, etici o semplicemente buoni. In fiera tante novità che cambieranno le abitudini degli italiani a tavola. Tra nuovi ingredienti e tanta voglia di innovare anche i piatti più semplici, le aziende si stanno impegnando nel promuovere il consumo di cibo sano e alternativo. Lo dimostrano anche i prodotti, tutti altamente innovativi, selezionati per la prima edizione del Better Future Award, premio dedicato alle eccellenze alimentari presenti in manifestazione. Tra la ricchissima offerta di Tuttofood tante proposte di cibi “super”, grazie alla cura con cui sono stati realizzati, dalla pasta ripiena al parmigiano reggiano o al pesce spada e lime, ai fusilli di pasta fresca all’uovo, fino ai sughi in pepite. Cresce, inoltre l’interesse di consumatori, aziende e investitori per proteine a base vegetale, di microrganismi o di cellule animali. Non mancheranno hamburger, pollo, latticini e pesce non di origine animale: che si parli di plant-based (derivati da vegetali) o cell-based (derivate da tessuti di cellule coltivate in laboratorio), diversi brand presenteranno sostituti dei prodotti tradizionali capaci di mimare aroma, sapore e consistenza dei prodotti a origine animale. Ma il consumatore non si accontenta di prodotti buoni nel gusto e desidera proposte che siano buone anche grazie a un metodo di produzione sostenibile. Per questo non mancheranno in manifestazione la pasta al grano teff, un super-grano prodotto in Etiopia da agricoltura sostenibile o gli spaghetti all’alga spirulina, ricca di ferro, frutto di un progetto di economia circolare. I prodotti “senza” sono, poi, decisamente di tendenza. Lo dimostra la presenza di molte aziende che presentano, tra le altre, tante proposte gluten free, anche della tradizione. Non mancano sostituti di riso e pasta a basso contenuto di carboidrati, grazie a prodotti a base di verdure e legumi come pasta a base cavolfiore, broccolo, oltre ai legumi come ceci, lenticchie e piselli. Tra le novità che rispondono alla crescente richiesta di alternative a base vegetale, ad esempio, un nuovo aceto ricavato di datteri, un innovativo olio biologico che mixa cocco e avocado, o una linea di pasta arricchita con ingredienti superfood. E non mancano le proposte che coniugano l’innovazione con la tradizione e le eccellenze dei territori. Tra queste, un pesto di mandorle IGP o nuove interpretazioni contemporanee del cioccolato tradizionale. E per i più golosi: il panettone in vaso, conservato in un barattolo come quello della marmellata e che può essere degustato fino a 3 anni. Una lunga scadenza grazie alla vasocottura. Realizzato con farine ricche e ingredienti tassativamente di qualità. Praticamente lo si può comprare a dicembre 2021 e consumare sotto l’ombrellone nell’estate 2024.

