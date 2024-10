TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO) (ITALPRESS) – Volvo Trucks Italia ha inaugurato la sua sedicesima officina Volvo Truck Center a Trezzano sul Naviglio. Una sede dotata di tutte le più moderne attrezzature al servizio dei veicoli industriali in una posizione strategica, sulla tangenziale Ovest di Milano (uscita Lorenteggio) per servire al meglio il transito e i clienti locali in una logica di rete. Nello stesso quadrante geografico si trovano infatti anche i Volvo Truck Center di Bergamo e Varese, oltre a Torino e Alessandria.

Tutte le officine Volvo Truck Center rientrano nel progetto “Sustainability 2025” di Volvo Group, e sono equipaggiate di alcune soluzioni green come un impianto fotovoltaico e luci led in tutta la struttura. L’officina inoltre, aderisce all’iniziativa “Zero waste to landfill” per la gestione 100% circolare dei rifiuti derivanti dall’attività di officina.

“Con questa ulteriore officina di proprietà, Volvo Group Italia consolida il primato indiscusso nelle retail operations nel nostro paese per quanto riguarda i veicoli industriali, riducendo la distanza tra i diversi punti di assistenza e garantendo così un servizio migliore per i propri clienti. La crescita della nostra rete continua”, commenta Giovanni Dattoli, Managing Director di Volvo Trucks Italia e di Volvo Truck Center Italia.

L’immobile è stato recentemente consegnato da BELL Group.

“La nostra attività di rigenerazione dell’immobile a Trezzano sul Naviglio percorre la traccia dell’interesse di Bell Group per i progetti a basso impatto ambientale: l’apertura di questo nuovo Volvo Truck Center è un ulteriore tassello in questa direzione con interventi mirati alla sostenibilità.”, afferma Cesare Lanati, CEO di BELL Group.

L’officina è già operativa da metà luglio.

fonte foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).