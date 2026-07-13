A Trabia un progetto per i giovani talenti, Toni e Cannavaro testimonial

TRABIA (ITALPRESS) - Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, offrendo un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell'educazione, dell'inclusione sociale e della crescita personale. È l'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. Promotore del progetto l'imprenditore di origine siciliane Andrea Pratelli. Testimonial d'eccezione due campioni del mondo, Fabio Cannavaro e Luca Toni. col/glb/gtr (Fonte video: ufficio stampa ASD Città di Trabia Football Club)