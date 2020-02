Si svolgera’ a Torino, al Collegio Carlo Alberto, il master in Insurance Innovation (MII), il primo percorso formativo in Italia dedicato all’innovazione e alla creazione dei mestieri del futuro in ambito assicurativo. Il master di II livello nasce dalla partnership tra eccellenze in ambito accademico (Scuola di Management ed Economia di Torino, Politecnico di Torino e Collegio Carlo Alberto, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, fondato in collaborazione con l’Universita’ degli Studi di Torino), soggetti istituzionali (Compagnia di San Paolo) e del settore assicurativo (Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Vita e Reale Mutua) ed e’ prevalentemente rivolto a neolaureati e giovani professionisti di talento provenienti da tutto il territorio nazionale. Il connubio tra mondo accademico e aziendale, grazie alla particolare attenzione alle sfide della digitalizzazione e alle esigenze reali delle imprese nel gestire il cambiamento tecnologico, garantisce distintivita dei contenuti trattati, prospettive concrete di impiego e crescita professionale, nell’ambito delle attivita assicurative che saranno coinvolte dall’innovazione e dalla trasformazione digitale.

L’iniziativa, che non ha eguali nel panorama formativo italiano, potra’ portare significativi vantaggi alla citta di Torino, ai giovani talenti che parteciperanno, alle istituzioni accademiche ed industriali coinvolte nel progetto, cosi come all’intero sistema assicurativo italiano, grazie ad un approccio fortemente incentrato sul futuro del business assicurativo: innovazione di prodotto e di processo, intelligenza artificiale, nuove metodologie di lavoro, sostenibilita, collaborazione e creazione di nuove opportunita di business attraverso start-up, attive nei settori fintech ed insurtech. Il master intende coniugare, elementi quantitativi di analisi dei dati, machine learning, Internet of Things, cybersecurity, con competenze manageriali, normative e di organizzazione digitale. Tutti i corsi seguiranno un approccio pratico grazie al coinvolgimento di professionisti del settore, al fianco di professori universitari di fama internazionale. Il percorso si completera’ con numerose attivita’ di case studies, laboratori informatici e innovation lab, per rafforzare l’approccio operativo e lo scambio di conoscenze attraverso il rapporto fra professionisti del settore accanto a neolaureati. Infine, e’ prevista un’esperienza di stage di 500 ore presso le aziende partner, nelle aree di maggior interesse dei singoli partecipanti. L’obiettivo e’ quello di formare una generazione di professionisti con un forte interesse per l’innovazione tecnologica e digitale, in grado di diventare attori del cambiamento nel business assicurativo e di intraprendere nuovi percorsi professionali. Le aree aziendali in grado di offrire nuove e differenti opportunita riguarderanno: lo sviluppo prodotti ed i canali digitali, il marketing, le nuove metodologie di lavoro, l’artificial intelligence ed i data analytics, le operations, la gestione sinistri, l’asset allocation, la misurazione del rischio e la gestione del capitale, nonche’ la possibilita’ di entrare a far parte di realta’ imprenditoriali come start up attive nei settori fintech ed insurtech. L’inizio del primo ciclo del master e’ programmato per settembre 2020 e sono previste borse di studio per i partecipanti. I candidati potranno presentare la domanda online sul sito www.masterinsuranceinnovation.it, allegando CV e lettera motivazionale. Seguira’ un colloquio con la commissione di selezione del master.

“Sosteniamo questo master perche’ crediamo nella formazione dei giovani. Il nostro Gruppo bancario da sempre ha relazioni forti con le universita’, le scuole di formazione ed i centri di ricerca, per sostenere lo sviluppo della cultura delle nuove generazioni e anche la nostra divisione assicurativa ha rapporti continui con le istituzioni universitarie per preparare i professionisti di domani e poterli avvicinare al mondo lavorativo – afferma Nicola Maria Fioravanti, Ad Intesa Sanpaolo Vita e responsabile Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato -. Si tratta di una responsabilita’ importante, che non crea soltanto crescita economica, ma anche sociale. Questo Master si inserisce perfettamente in questa filiera, permettendo di costruire professionalita’ nuove, che tengano conto anche dei cambiamenti in atto e delle tematiche legate all’innovazione: digitalizzazione, customer experience, gestione dei big data ed intelligenza artificiale, fattori determinanti che si aggiungono alle competenze classiche del mondo assicurativo e che diventeranno bagaglio culturale permanente dei nuovi professionisti del nostro settore. Torino ha una storia centenaria nel campo delle assicurazioni, che qui sono nate; inoltre il Gruppo Intesa Sanpaolo ha scelto la citta’ come sede per lo sviluppo delle proprie attivita’ assicurative nel ramo danni, stiamo costruendo un centro di eccellenza che attragga giovani talenti e lo scorso dicembre abbiamo inaugurato ‘Area X’ – conclude Fioravanti -, all’interno della nostra sede, dedicata alla diffusione della cultura assicurativa, lavorando con innovazioni tecnologiche e soluzioni digitali. Questo percorso formativo, quindi, si inserisce perfettamente nella tradizione della citta’ e del nostro Gruppo, guardando al nostro business con gli occhi del futuro”. (ITALPRESS).