TORINO (ITALPRESS) – Miracolo in piazza Bengasi a Torino. Stamane una bimba di tre anni è caduta accidentalmente dal quinto piano. Un passante, di 37 anni è riuscito a prenderla prima dell’impatto al suolo. La piccola, cosciente, è stata portata in ambulanza all’Ospedale Regina Margherita ed il soccorritore all’Ospedale Cto per trauma toracico e agli arti superiori. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).