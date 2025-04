A Sios25 road il lancio del primo manifesto per l’innovazione

MILANO (ITALPRESS) – A Sios25 road – l’evento di StartupItalia powered by Eni e RoaD – dal confronto tra oltre 110 Innovator (esperti, imprenditori, startupper, istituzioni) in 10 tavoli di lavoro, ciascuno dedicato a un comparto chiave nel quadro economico italiano, ha preso forma il Manifesto per l’Innovazione: un documento strategico pensato per delineare con chiarezza obiettivi, strumenti e priorità in grado di accelerare lo sviluppo tecnologico ed economico del Paese.

Dal futuro del lavoro, con focus su soft skills e formazione, all’impatto dell’Intelligenza artificiale su industria, marketing e retail. Da sport tech e agritech, a transizione energetica, smart cities e biotech: dieci tavoli, con la sola missione di trattare di innovazione partendo da dieci numeri, dieci punti fermi per capire dove sta andando l’ecosistema degli innovatori.

A SIOS25 ROAD, i dieci tavoli tematici hanno acceso i riflettori su altrettanti settori strategici dell’innovazione, ciascuno accompagnato da un dato chiave delineato nel paper di StartupItalia. Secondo il World Economic Forum, il 39% delle competenze oggi richieste subirà una trasformazione.

Insieme a Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, si è discusso dell’importanza per le nuove generazioni di approfondire i grandi trend trasformativi e di coltivare le soft skills per affrontare con maggiore consapevolezza e resilienza un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Con l’Intelligenza artificiale che avanza ridisegnando processi e modelli di business, un tavolo è stato dedicato agli impatti dell’automazione intelligente su imprese e società, partendo da un numero clamoroso: il mercato globale raggiungerà i 244 miliardi di dollari nel 2025. Lo sguardo si è spostato poi sullo sport tech, un settore che nel 2025 supererà i 22,83 miliardi di dollari a livello globale.

Insieme a Fantacalcio, si sono esplorate le nuove frontiere dell’intrattenimento digitale, dalla fan experience alle piattaforme immersive. Il marketing del futuro è stato al centro di un altro tavolo: in Europa il martech cresce del +18,8% l’anno, mentre il mercato dell’AI raggiungerà i 244 miliardi di dollari nel 2025. Dati che raccontano la rivoluzione in atto nella comunicazione, sempre più personalizzata e data-driven.

Nel settore food & agritech, si prevede un’espansione del +150% entro il 2025: tracciabilità, sostenibilità e precision farming guideranno la trasformazione della filiera agroalimentare. L’e-commerce, invece, punta a quota 4 trilioni di dollari entro quest’anno. Al centro del tavolo dedicato, massima attenzione è stata posta sulle tecnologie predittive, la logistica intelligente e l’evoluzione dell’experience nel retail.

Non è mancato un focus sulla transizione energetica e la mobilità sostenibile, per affrontare il nodo della decarbonizzazione e delle smart grid alla luce di un investimento globale iniziale di 2,1 trilioni di dollari nel 2024 (+11% rispetto all’anno precedente).

Sul fronte delle smart cities, si stima una crescita del +10% entro il 2029 del mercato europeo: imprescindibile il confronto su infrastrutture digitali, sicurezza e resilienza urbana. In campo biotech, il mercato globale si prepara a toccare i 3,88 trilioni di dollari nel 2025, aprendo nuove strade nella medicina, nella diagnostica e nella prevenzione.

Infine, il tavolo dedicato alle connessioni finanziarie ha esplorato gli strumenti per sostenere la crescita dell’ecosistema: solo nel 2024, il fintech ha attirato oltre 95 miliardi di dollari in investimenti.

“Questi dati non sono solo numeri: riflettono priorità strategiche e segnalano un cambiamento già in atto. Con il 39% delle competenze destinato a evolversi nei prossimi anni, è essenziale investire su formazione e connessioni ù tra persone, territori, tecnologie e obiettivi comuni” ha illustrato Chiara Trombetta, Head of Media & Events di StartupItalia.

“Il Manifesto per l’Innovazione, nato dal confronto tra oltre 110 esperti, traduce dieci sfide chiave in azioni concrete per lo sviluppo del Paese. È uno strumento pensato per supportare decisioni informate, perché l’innovazione nasce quando le idee individuali diventano alleanze operative”.

“L’evento Sios25 road rappresenta un appuntamento importante che ha consentito di raccontare allo stesso tempo in anteprima alla comunità degli Innovator uno dei primi risultati del Distretto Road, il ‘Job Transition Book'” ha aggiunto Mattia Voltaggio, Program Manager Officer di Road.

“Il JTB è una mappatura di più di mille conoscenze della transizione ecologica e digitale che può aiutare le funzioni che si occupano di capitale umano a costruire i nuovi profili professionali del futuro. Un manuale frutto della missione del Distretto, lavorare in modo congiunto su tecnologie e competenze”.

A Sios25 road spazio agli startupper che hanno potuto raccontare la propria startup nel format “Call me”, ideato da StartupItalia in collaborazione con Radio 105. I founder dei progetti più interessanti per il pubblico di Radio 105 avranno la possibilità di essere intervistati all’interno della rubrica 105 Startup e, con i loro video registrati a Sios25 road, potranno concorrere per aggiudicarsi il premio “Radio 105 Special Award” che sarà assegnato a dicembre in occasione di SIOS25 Winter a Milano.

