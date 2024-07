LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Termina anche la seconda sessione di prove libere sul circuito di Silverstone nel venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Ripete la miglior prestazione delle FP1 Lando Norris, che con la sua McLaren fa segnare il primo crono in 1:26.549. Segue in seconda posizione il compagno di squadra del britannico, Oscar Piastri, distante poco più di tre decimi. Poco dietro ancora, invece, la Red Bull di Sergio Perez, che ha insolitamente anticipato Max Verstappen, settimo a 684 millesimi. Nuove prove comparative, infine, per le Ferrari, in una sorta di zona grigia tra il vecchio pacchetto di aggiornamenti, montato sulla Rossa di Carlos Sainz, e i nuovi sviluppi, adottati da Charles Leclerc. Ottavo tempo per lo spagnolo, quinto crono per il monegasco, ma con mescole e prestazioni diverse in termini di passo gara, favorevoli più a Sainz che a Leclerc.

Infine, sorpresa Hulkenberg, che con il nuovo pacchetto di migliorie apportato alla sua Haas fa segnare il quarto tempo al termine di una sessione chiusasi con qualche goccia di pioggia, che non ha comunque influito sulle operazioni di pista.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

