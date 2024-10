ROMA (ITALPRESS) – Una stagione intera vissuta al limite, con 4 vincitori diversi in 6 gare, duelli spettacolari e tanti colpi di scena; ma ora siamo arrivati alla fine dei conti. Saranno le prove leggendarie del Rallye Sanremo, in programma il 18 e 19 ottobre, a decretare il prossimo vincitore della Suzuki Rally Cup 2024, in un ultimo grande atto che vedrà tutti i protagonisti del monomarca lanciarci verso il titolo; chi sbaglia è fuori dalla lotta.

Dopo l’ultima vittoria di Giorgio Fichera ed Enzo Colombaro al 100 Miglia è stato proprio il siciliano ad allungare su tutti i rivali in classifica, guadagnando ben 17 punti di margine. Tuttavia i 116km del Sanremo assegneranno punteggio a coefficiente maggiorato, e con ben 2 power stage anch’esse con moltiplicatore 1,5 a vincere la Suzuki Rally Cup sarà chi riuscirà concludere una gara perfetta. Parte davanti Fichera, forte degli ultimi risultati arrivati dopo alcuni appuntamenti sfortunati, ma l’esuberanza e la determinazione dei giovani saranno dalla parte di Sebastian Dallapiccola. L’under 25 in coppia con Fabio Andrian insegue ora a quota 103 punti, con ben due zeri che pesano sulla sua stagione ma anche due splendidi successi in Piemonte ed in Salento. Il trentino partirà per vincere e dimostrare così la sua crescita, ma l’impresa per lui non sarà facile visto che ex-aequo in classifica lo affianca Roberto Pellè. Il senatore del monomarca, vincitore del primo round del Ciocco, siede anche lui a 103 punti in classifica. Con le note di Luca Franceschini, Pellè punterà al bottino pieno nonchè a trovare il perfetto riscatto dopo il ritiro nell’ultimo round disputato al 1000 Miglia.

Poco più staccato rispetto a questo terzetto di duellanti un altro giovane talento del monomarca, Alessandro Forneris, che dopo la vittoria al Lana si è rilanciato nell’assoluta del Trofeo. In coppia con Mattia Rodighiero il classe 2001 è distante 25 lunghezze dalla vetta, ma nonostante ciò potrà essere uno dei protagonisti per la bagarre finale. A bordo di una Suzuki Swift Sport Hybrid come questi 4 equipaggi ci sarà infine anche Davide Bertini affiancato da Luca Vignolo, in netta crescita nell’ultima parte di stagione.

Hanno regalato bei duelli durante tutti i mesi di gara e ora anche per Jean Claude Vallino e Stefano Vitali è giunto il momento dell’ultima carica. Rispettivamente 1° e 2° nella classifica delle “Racing Start”, i due driver sono staccati da 13 punti in classifica, con Vallino che in coppia con Sandro Sanesi dovrà ancora scartare un risultato. Tre vittorie in stagione per lui ma anche tre successi per Varesco, di cui gli ultimi conquistati nelle ultime due apparizioni affiancato da Nicolò Bottega. Lo spettacolo anche fra questi due equipaggi, a bordo di una Baleno e di una Swift Boosterjet 1.0, sarà così tirato fino alla fine, poichè a Sanremo si deciderà il tutto per tutto.

Attenzione poi all’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, che terzo in classifica è stato spesso capace di affondare ottime prestazioni di livello, e che quindi potrebbe avere un ruolo determinate per la vittoria finale. Chiudono infine i rappresentanti della Suzuki Rally Cup sulle stradi liguri Marco Soliani ed Alberto Domenico Corradi.

I due giorni d’azione si apriranno venerdì con lo shakedown alle ore 11, il classico appuntamento test prima della partenza da Sanremo in Corso Imperatrice delle 15. Gli equipaggi affronteranno poi già 4 prove speciali, a partire dalle 15:43 con la prova televisiva “Montalto Live TV”. Il loop del venerdì vedrà poi un passaggio sulla “Ghimbegna – San Romolo” (10,51km) alle 18:03 ed una sulla “San Romolo – Perinaldo” (7,73km) alle 18:22. Con le fanaliere a squarciare il buio la prima giornata si chiuderà con la PS più lunga in programma, la “Ghimbegna – Soldano” di 26,72km, alle ore 21:10. Sabato poi il resto della gara, con 3 prove impegnative da correre due volte. Si inizierà con la ripetizione della “Montalto” (alle 08:15 ed alle 08:43), per continuare con la lunga “Carpasio – Rezzo” di 21,02km (alle 08:43 e 13:35) chiudendo infine con la “Calderara – Testico” di 10,72km (alle 09:41 ed alle 14:33). L’arrivo finale a Sanremo in Corso Imperatrice è previsto infine alle 16:40, per la festa ed il podio che chiuderanno la stagione 2024.

