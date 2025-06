A San Marino via al ‘Next-Tourism Innovation Forum’

SAN MARINO (ITALPRESS) – La Repubblica di San Marino si appresta a ospitare un evento di primo piano nel panorama turistico internazionale: il “NEXT – Tourism Innovation Forum”. Concepito nell’ambito delle iniziative del Tavolo Turistico Territoriale “The Lovely Places”, l’appuntamento è destinato a ergersi come una piattaforma d’eccellenza per approfondire le dinamiche emergenti, gli investimenti strategici e le narrazioni che stanno ridefinendo il settore turistico globale.

L’edizione inaugurale, in calendario per il prossimo 10 giugno 2025, ambisce a divenire un punto di riferimento essenziale per operatori, accademici e istituzioni. Organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino, con la preziosa collaborazione del Ministero Italiano per il Turismo, delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, e di autorevoli istituzioni nazionali e internazionali, il Forum accoglierà amministratori pubblici, professionisti del settore, studiosi, giornalisti, investitori e influencer.

Sarà un’opportunità di confronto e crescita professionale di elevato profilo. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha così delineato la portata dell’iniziativa: “Il ‘NEXT – Tourism Innovation Forum’ è per San Marino un’opportunità strategica per affermare il nostro ruolo nel dibattito internazionale sul futuro del turismo. La nostra Repubblica si pone come laboratorio di idee, dove l’incontro tra menti brillanti e visioni innovative può generare i progetti e le strategie necessarie a guidare il settore verso modelli sempre più sostenibili, inclusivi e competitivi. La qualificata partecipazione di relatori di fama internazionale e le solide partnership istituzionali rinsaldano la volontà di San Marino di essere protagonista attiva in questo processo di trasformazione, anticipando le tendenze e plasmando il domani del turismo”.

