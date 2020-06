ROMA (ITALPRESS) – Sbarcano a Roma 500 scooter elettrici di Acciona, in diverse zone della Capitale, dal Centro storico all’Eur o a Montesacro. “Meno mezzi privati e più mezzi in sharing”, ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, questa mattina nel corso della presentazione a Ponte Milvio. “Roma Capitale vuole accompagnare questo cambiamento ampliando le possibilità per tutti – ha aggiunto – E’ evidente che le nostre città devono cambiare, non possiamo permetterci di avere un traffico privato così elevato. Il piano urbano della mobilità sostenibile che abbiamo approvato lo scorso anno prevede l’aumento di tutte le infrastrutture pubbliche e delle linee bus. Stanno ricominciando ad arrivare nuovi autobus per Atac, nuove linee metropolitane sono in corso di finanziamento da parte del Mit, dobbiamo dare degli strumenti molto più rapidi e sono proprio questi mezzi in sharing perchè abbiamo visto che i cittadini sono pronti. Dopo il Covid abbiamo l’impennata dell’utilizzo di questi mezzi perchè garantiscono il distanziamento sociale. Nessuno dirà che gli scooter e i monopattini sostituiranno le metropolitane e infatti stiamo lavorando in parallelo”.

Acciona è una società che si occupa della fornitura di soluzioni sostenibili per infrastrutture e progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo. Dopo Milano, Roma è la seconda città lanciata in Italia e per festeggiare il suo arrivo il servizio di Acciona sarà gratuito per tutta la giornata del 16 luglio, sia per gli utenti già esistenti che per tutti coloro che si registreranno via app il giorno stesso. Oltre al centro storico di Roma, l’area operativa del servizio include le principali zone strategiche della città come la stazione Termini, i quartieri Prati, EUR, Garbatella, Ostiense, Pigneto, Monte Sacro e Flaminio.

“Accogliamo con favore questo nuovo operatore grazie al quale rafforziamo un servizio utile, funzionale e in linea con la nostra visione di mobilità sostenibile e condivisa. Lo sharing è una priorità per la nostra amministrazione e, soprattutto ora, rappresenta un’alternativa importante di trasporto per muoversi in una grande città come Roma, contribuendo a ridurre la congestione stradale e le emissioni inquinanti”, sottolinea Pietro Calabrese, assessore alla Città in Movimento di Roma.

Le moto della flotta vengono igienizzate regolarmente da un team dedicato e sono, inoltre, dotate di un kit di pulizia pronto all’uso.

“I clienti possono trovare all’interno del baule di ogni scooter delle salviettine umidificate per la pulizia delle aree di maggior contatto, un liquido idroalcolico per le mani, entrambi da utilizzare prima e dopo ogni viaggio, e i sotto-casco monouso”, spiega Riccardo Valle, Country Manager per il Servizio di Mobilità di Acciona in Italia.

Per utilizzare gli scooter di Acciona, gli utenti dovranno scaricare la App per smartphone dal proprio store. Creando un account personale e inserendo un metodo di pagamento, riceveranno in automatico 20 minuti di guida in omaggio e saranno in grado di individuare tramite la mappa gli scooter. Sarà poi sufficiente selezionare il mezzo desiderato sulla app per prenotarlo gratuitamente per un massimo di 15 minuti. Una volta a bordo, bisognerà schiacciare il bottone “MODE” sul manubrio per mettere in funzione la moto. Il costo del servizio varia da 29 a 40 centesimi al minuto a seconda della modalità di guida scelta (S, C o X) e comprende i costi di manutenzione, rifornimento (elettricità), assicurazione del veicolo, iva e servizio clienti. L’iscrizione al servizio è totalmente gratuita e comprenderà 20 minuti di guida in omaggio.

A Roma saranno disponibili anche pacchetti di guida da 50, 150, 300 e 500 minuti, con prezzi agevolati rispetto al prezzo standard al minuto. Il servizio consente agli utenti di adottare anche la modalità Sosta, che permette di parcheggiare gli scooter mantenendo comunque attivo il noleggio. Sarà sufficiente selezionare il bottone “Sosta” sulla app per stoppare il noleggio, fino ad un massimo di 6 ore, al prezzo di 6 centesimi al minuto. La modalità Pausa può essere utilizzata sia all’interno che all’esterno dell’area operativa del servizio. Sarà, invece, necessario essere all’interno dell’area per terminare il noleggio.

