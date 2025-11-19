A Roma la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada

ROMA (ITALPRESS) – Tutte le strade della scherma quest’anno portano a Roma. La Capitale è pronta a ospitare la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada in programma nel prossimo weekend. Da venerdì 21 a domenica 23 novembre presso il Padiglione 1 della Nuova Fiera di Roma andrà in scena un’autentica festa della scherma italiana, in una fondamentale tappa di qualificazione per i Tricolori della prossima primavera.

In palio, infatti, ci saranno i primi pass per i Campionati Italiani 2026 che si svolgeranno proprio nella Città Eterna per le categorie Under 17, Under 20 e appunto dei “big” della scherma olimpica, così come per la specialità Paralimpica e Non Vedenti. Un appuntamento attesissimo, che riproporrà Roma come sede degli scudetti della scherma azzurra a dieci anni di distanza dall’ultima edizione degli Assoluti, svoltasi nel 2016.

Il fine settimana che è alle porte, dunque, rappresenterà una sorta di Test Event per la grande kermesse di fine maggio e inizio giugno, ma soprattutto un grandissimo spettacolo in pedana con quattro competizioni al giorno, di fioretto e spada sia al maschile che al femminile. A cominciare da venerdì quando il programma sarà aperto dai Cadetti (Under 17). Il sabato sarà invece dedicato ai Giovani (Under 20). Gran finale domenica, nella giornata riservata agli Assoluti, una parata di stelle delle Nazionali azzurre del fioretto e della spada, a caccia dei pass per le finali dei Tricolori.

Un grande sforzo organizzativo per la Federazione Italiana Scherma che, per rendere possibile lo sviluppo di questa maxi-prova nazionale con due armi contemporaneamente, allestirà ben 63 pedane sulle quali andrà in scena uno straordinario weekend agonistico con ben 2mila atleti complessivamente in pedana nei tre giorni di gare.

“Il nostro calendario è itinerante e lo spirito di coinvolgere più città possibili nei nostri eventi resta vocazione e forza del movimento schermistico – le parole del Presidente federale Luigi Mazzone -. Ritenevamo però giusto, doveroso, restituire a Roma la sua centralità e i prossimi Campionati Italiani Cadetti e Giovani, Assoluti e Paralimpici rappresenteranno proprio un omaggio alla Capitale che tornerà a essere sede dei nostri Tricolori dopo ben 10 anni. Le prove nazionali di fioretto e spada di questo fine settimana saranno in tal senso un primo assaggio di quel che accadrà in primavera. Già da venerdì, e fino a domenica, ci attende un grande spettacolo in pedana e l’invito a tutti i romani e agli appassionati è di venire a vedere da vicino la bellezza del nostro sport, in competizioni avvincenti che passeranno in rassegna dalle giovani promesse ai grandi campioni”.

Le fasi finali di tutte le gare del weekend saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente (con semplice registrazione) sulla piattaforma Sportface, che da quest’anno è la casa degli eventi prodotti dalla FIS. Venerdì per i Cadetti il collegamento partirà alle ore 17.30; sabato con i Giovani appuntamento dalle 16.20; domenica il live inizierà invece alle ore 15.00 per lo show degli Assoluti.

