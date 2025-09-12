A Roma il 25° Global Summit WTTC, Santanchè “Il settore del turismo vive una trasformazione epocale”

ROMA (ITALPRESS) – Gestire una crescita esplosiva che lo scorso anno ha generato 11,1 trilioni di dollari, creando circa 348 milioni di posti di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere l’11,4% del PIL mondiale entro il 2034. Questa è la sfida senza precedenti che il settore turistico globale si trova ad affrontare mentre si dibatte di temi quali sostenibilità, gestione adeguata dei flussi e necessità di nuove strategie di leadership. Solo in Italia, nel periodo giugno settembre si stima un giro d’affari di 14,7 miliardi di euro. Per rispondere a queste sfide, Roma si prepara ad accogliere dal 28 al 30 settembre 2025 il 25° Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC), l’evento più influente nel calendario turistico mondiale che riunirà presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i principali leader del settore per ridefinire le strategie globali del turismo. L’evento, organizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo italiano, ENIT S.p.A., il Comune di Roma e la Regione Lazio, affronterà il tema ‘La Grande Bellezza (del Viaggio)’, ponendo l’Italia non solo come destinazione ma come modello di esperienza turistica sostenibile e innovativa.

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha sottolineato l’urgenza del momento: “Il settore turistico sta vivendo una trasformazione epocale che richiede una nuova leadership capace di bilanciare crescita economica e sostenibilità. In questa fase di trasformazione è necessario essere ancora più vicini alle imprese e agli operatori del settore favorendo dialogo e sinergie che questo evento intende rafforzare. Roma rappresenta il palcoscenico ideale per questo dialogo globale, essendo un hub di patrimonio, innovazione e cultura. L’Italia, con un governo forte e stabile, è luogo ideale per mettere al centro delle politiche internazionali il turismo”. La scelta della capitale italiana non è casuale: il turismo in Italia vale il 13% del PIL con un valore economico pari a 228,5 miliardi di euro, con la spesa turistica straniera prevista in crescita del +6,9%.

Il summit si aprirà con il Global Leaders’ Dialogue, una tavola rotonda esclusiva che vedrà ministri e CEO confrontarsi sulle priorità strategiche del settore. “Dalle sinergie pubblico-privato possono nascere importanti occasioni di crescita per l’intero comparto. Tutti i player in gioco possono rendere il settore più attraente, competitivo con gli altri mercati, e sostenibile per tutta la filiera, valorizzando tutte le eccellenze del Made in Italy. Il turismo è un volano di sviluppo per l’intero sistema Paese, creando occupazione e trainando la nostra economia”, ha dichiarato Ivana Jelinic, AD di ENIT S.p.A., evidenziando la necessità di diversificare per far conoscere le aree interne, le mete meno battute e distribuire lungo tutto il Paese i flussi turistici. Un momento chiave del summit sarà la sessione “Spotlight On: New Leadership in Tourism”, dove il Presidente del WTTC dialogherà con il neo-eletto Segretario Generale dell’UN Tourism.

“L’impatto economico del settore richiede una governance all’altezza delle sfide. Con il turismo che contribuisce per 11,1 trilioni di dollari all’economia globale e genera centinaia di milioni di posti di lavoro, le decisioni prese a Roma influenzeranno direttamente il futuro economico di intere nazioni. ‘Una crescita che va gestita con una strategia coordinata che il Ministero ha impostato negli ultimi anni, adottando anche il primo piano industriale per il turismo”, ha sottolineato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, “ogni destinazione deve trovare il proprio equilibrio tra ospitalità, qualità, sostenibilità e preservazione”. Il summit affronterà anche le questioni tecnologiche e di innovazione che stanno trasformando l’esperienza di viaggio. L’intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei servizi e le nuove forme di mobilità sostenibile saranno al centro delle discussioni, con particolare attenzione a come queste tecnologie possano migliorare sia l’esperienza del turista che la gestione dei flussi da parte delle destinazioni.

Attenzione specifica al tema degli investimenti nel turismo con un focus realizzato con Invitalia, “il successo di questa iniziativa dipende anche dalla nostra capacità di attrarre investimenti strategici per favorire un’ulteriore crescita di un settore già in forte espansione”, sottolinea Santanchè. “Investire nel turismo significa non solo valorizzare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche creare opportunità di sviluppo economico e occupazionale per le nostre comunità locali. È fondamentale, quindi, continuare a lavorare per rendere l’Italia una destinazione ancora più attraente e competitiva a livello internazionale, attraverso politiche mirate e investimenti mirati”.

L’accessibilità dell’evento rappresenta un elemento innovativo: mentre alcuni incontri saranno riservati agli invitati, tutte le sessioni principali saranno trasmesse online, permettendo a operatori del settore, studiosi e interessati di tutto il mondo di seguire le discussioni che plasmeranno il futuro del turismo. “Vogliamo che questo summit sia veramente globale nella sua portata e nel suo impatto – ha concluso l’AD ENIT, Ivana Jelinic – le sfide che affrontiamo richiedono il contributo di tutti gli stakeholder del settore”. Le prospettive future del mercato turistico dipenderanno largamente dalle decisioni strategiche che emergeranno da questo summit. Con previsioni che indicano una continua crescita del settore nei prossimi anni, la necessità di nuovi modelli di gestione diventa sempre più urgente. Roma, con la sua storia millenaria e la sua capacità di reinventarsi continuamente, offre l’ispirazione perfetta per immaginare un futuro del turismo che sia al tempo stesso prospero e sostenibile.

