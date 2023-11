ROMA (ITALPRESS) – Si sono svolti ieri sera al Teatro Sala Umberto, i Rainbow Awards – Premio Internazionale “Roma per i diritti Lgbtqia+”. La manifestazione, organizzata dall’associazione Gaycs Lgbt+, ha visto susseguirsi sul palco la consegna di premi a chi in questo anno si è distinta nella promozione dei diritti lgbt+ nella Capitale e non solo. Il Rainbow Awards 2023 riservato alle istituzioni è andato a Roma Capitale per le politiche inclusive vicine alla comunità.

Nel ritirare il premio il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato il lavoro che l’Ufficio Diritti LGBT+ sta portando avanti nelle varie aree dell’amministrazione ricordando tra l’altro, la formazione per il personale dipendente, il lavoro per l’apertura di uno sportello lgbt+ in ogni Municipio, i servizi per le persone migranti lgbt+ e le trascrizioni di certificati esteri di bimbi con due mamme.

“Una bella serata ed un premio che ci riempie di gioia e orgoglio e che è il riconoscimento dell’importanza delle cose fatte e soprattutto la conferma che la strada intrapresa è quella giusta.

Come ha detto ieri il Sindaco il programma dell’Ufficio Diritti lo stiamo scrivendo insieme alla comunità lgbtqia+. Grazie al Sindaco Roberto Gualtieri per aver messo gambe ad una promessa fatta e per rendere Roma ogni giorno sempre più una Capitale dei diritti”, commenta Marilena Grassadonia Coordinatrice Diritti LGBT+ di Roma Capitale, presente alla serata.

foto: ufficio stampa comune di Roma

(ITALPRESS).