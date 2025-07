A Roma aggressione razzista su un bus, 4 misure cautelari

ROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno eseguito un'ordinanza - emessa dal Gip di Roma, su richiesta della locale Procura - che dispone misure cautelari nei confronti di 4 ragazzi italiani (di cui uno, 21 anni, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e tre, tra i 19 e i 20 anni, sottoposti all'obbligo di dimora con divieto di lasciare l'abitazione nell'arco notturno): sono accusati a vario titolo, di condotte gravissime, in particolare dei reati di lesioni personali e furto, commesse per futili motivi ed aggravati dall'odio razziale. L'ordinanza scaturisce da un'indagine - coordinata dalla Procura di Roma ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Roma-Quirinale - che, in seguito a un primo intervento di soccorso, effettuato il 6 aprile 2024, nei confronti di un 25enne di origine libica, aggredito e derubato a bordo del bus Atac linea N201, all'altezza di piazza dell'Ara Coeli, sono riusciti a identificare gli indagati attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, controlli in banca dati, escussione testimoniali e individuazione fotografica. Su tutti loro, evidenziano gli inquirenti, "sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza" in ordine al fatto che, riuniti tra loro, saliti a bordo dell'autobus, "si avvicinavano ad un passeggero libico, in quel momento seduto al proprio posto e, dopo averlo accerchiato, senza ragione, agendo in branco, lo molestavano ripetutamente, dapprima ingiuriandolo con epiteti offensivi e inequivocabili gesti minatori, successivamente lo minacciavano con frasi del tipo "negro di m... ti uccido, infame di m..., so dove abiti, ti vengo ad uccidere a casa tua, cogl...", intimorendo chiunque tra i passeggeri tentasse di farli desistere". fsc/mca3 (Fonte video: Carabinieri) (ITALPRESS)